Malatya’da “Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik” tanıtımı yapıldı

Malatya’da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla “Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik” kampanyasının tanıtımı yapıldı. Vali Vekili Mustafa Şahin, “Amacımız trafik kurallarına uyulması yönünde vatandaşımızın dikkatini çekmek” dedi.

Malatya Park AVM önünde yapılan trafik uygulamasıyla hem yayalar hem de araç sürücüleri bilgilendirildi. Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin beraberinde, İl Jandarma Komutanı Erdem Altın, İl Emniyet Müdürü Vekili İbrahim Altuntaş ile birlikte çocuklara ve sürücülere kampanya hakkında bilgi vererek, broşür dağıttı.

Trafikte ‘Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik’ kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Vekili Mustafa Şahin, “Gerek bugün gerekse önümüzdeki haftadan itibaren bir takım etkinlikler yapıyoruz. Amacımız trafik kurallarına uyulması yönünde vatandaşımıza dikkat çekmek. Çocuklarımızla beraber yapmış olduğumuz etkinlikte trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin dikkat etmesi, yolların sağlıklı hale getirilmesi gibi konularla ilgili İç İşleri Bakanlığı’nın talimatları gereği biz de yerelde valilik olarak bazı çalışmaları başlattık. Amacımız sağlıklı bir trafik düzenin sağlanması mala da cana da zarar gelmemesi. Bütün vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum” diye konuştu.

Bu arada, tören sırasında jandarma görevlisinin, ağzıyla düdük sesi çıkarması ise ilgi odağı oldu.

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