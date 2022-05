Tarihi Yeşilyurt Konakları konuklarını ağırladı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Konakların ve müzelerin her biri ayrı bir değerdir”

Tarihi Yeşilyurt Konakları, Gedik Kültür Merkezi ve Müzeleri gezen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Havaİş Sendikası Ankara Şube Başkanı Soner Yiğit, Yeşilyurt’un geleneksel hayatı, tarihi, kültürü ve gastronomisini ön plana çıkarmak adına hizmete sunulan kültürel yatırımların her birinin ayrı bir değer taşıdığını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte Havaİş Sendikası Ankara Şube Başkanı Soner Yiğit, Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da hizmete sunulan geleneksel konaklar, müzeler ve kültürel mekanları incelediler.

Misafirleriyle yakından ilgilenip, hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Gedik Kültür Merkezi ve Müzeleri tek tek gezdiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi, kültürü, gastronomisi, geleneksel hayatı, sokak oyunları ve kadim meslekleri hakkında bilgiler paylaşıp, ilçenin tarihi ve kültürel hazinelerini ön plana çıkarmak amacıyla hizmete sunulan yeni kültürel mekanların işleyişi, sergilenen nostaljik eşyalar ve yöresel lezzetlerin coğrafi işaret tescil süreçlerini tüm boyutlarıyla anlattı.

Yeşilyurt’un tarihini ve kültürünü yaşatmak adına hizmete sunulan kültürel ve sanatsal mekânları çok beğendiklerini ifade eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Havaİş Sendikası Ankara Şube Başkanı Soner Yiğit, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ettiler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Havaİş Sendikası Ankara Şube Başkanı Soner Yiğit’i Tarihi Yeşilyurt Konaklarında ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.



Yeşilyurt’un turizmden hak ettiği payı alabilmesi için tarihi varlıkların korunması, sahiplenilmesi ve yaşatılmasına çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Çınar, “Ülke sporuna çok büyük katkılar sunan, Malatyalı olmasından her zaman iftihar ettiğimiz, ülkemizin en başarılı spor adamlarından olan kıymetli hemşerimiz Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ ile Havaİş Sendikası Ankara Şube Başkanı Soner Yiğit’i misafir etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Misafirlerimizle birlikte Gedik Kültür Merkezimizden başlayarak Oba Çadırımız, tarihi Yeşilyurt Konaklarımız, Müzelerimiz ve ardından yapımı devam eden Yeşilyurt Güreş Sahamızda incelemelerde bulunup, bölgede yürütülen bütün yatırımlar hakkında detaylı bilgiler aktardık. Misafirlerimizin gezi sırasındaki samimi ve güzel düşünceleri bizleri mutlu etmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin tarihi zenginliklerinin bugünden geleceğe taşınması için 2019 yılındaki seçimlerden bugüne kadar devasa yatırımlarda bulunup, çok önemli restorasyon projelerini hemşerilerimizle buluşturduk. Çırmıhtı’yı yeni ve farklı projelerimizle cazibe merkezine dönüştürdük. Geleneksel konaklarımızı aslına uygun restore ettik, 8 farklı müze kurduk, sokak ve meydan sağlıklaştırmalarıyla bölgenin çehresini değiştirdik, güreş sahamız ve yeni sosyal tesislerimizin yapımı devam ediyor. Bir yandan fiziksel yatırımlarımız diğer taraftan yöresel lezzetlerimizin tescil süreçlerini tamamlamaya çalışıyoruz, her alanda çok aktif ve etkin hizmetler yürüterek bu bölgenin iç ve dış turizme hak ettiği payı alabilmesi için çok yoğun çalışıyoruz. Pandemi sürecinin de büyük oranda ortadan kalkmasıyla birlikte özellikle yaz ayında buraya çok yoğun ilgi bekliyoruz, bizlerde tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak buraya gelecek olan yerli ve yabancı turistlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağız. Lezzet Caddemiz, Konaklarımız, Müzelerimiz ve Kültürel Mekanlarımızla tüm misafirlerimizin emrinde olacağız” diye konuştu.

