Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı

Malatya’da 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç için Mevlidi Şerif okutuldu.
2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, şehadetinin 6’ncı yılında okunan Mevlidi Şerif ile anıldı.
Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde ailesi tarafından düzenlenen programa Vali Vekili Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay, Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı duaların okunmasıyla sona erdi.
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