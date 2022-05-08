İnönü Üniversitesi Yayınevi, Kitap Fuarı'nda yer alacak

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Malatya İnönü Üniversitesi Yayınevi, 1322 Mayıs 2022 tarihleri arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nda yer alacak.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Yayınevimizden çıkan eserler İnönü Üniversitesi Yayınevi standında okurlarla buluşacaktır. Tüm öğrenci ve personelimiz ile okurların bilgisine sunarız” denildi.

İnönü Üniversitesi Yayınevi’nin kitapları 10 gün boyunca satışa sunulacak.

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