Gençler halı saha istedi, Başkan Çınar yerine getirdi Çınar: “Halı sahamız Porga’lı gençlerimize hayırlı olsun”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Yeşilyurt’a 25 milyon TL tutarında yeni nesil spor sahaları kazandırarak gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmasına imkan tanıyan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kendisinden halı saha talep eden Porga’lı gençlerin isteğini yerine getirdi.

Yeşilyurt Belediyesi spor yatırımları çerçevesinde Porga bölgesine modern ve nezih alanlara sahip halı saha kazandırdı. Yeşilyurt’ta ki gençlerin daha iyi şartlarda spor yapması için göreve geldiği günden bugüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle 25 milyon TL tutarında yeni nesil spor sahalarını hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Porga bölgesine gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında kendisinden halı saha talep eden gençlerin isteğini de bu şekilde yerine getirmiş oldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Türk Kızılay Şube Başkanı Dr. Harun Kurt, Yeşilyurt belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Porga bölgesine kazandırılan halı sahayı inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi’nin gençlere yönelik çok büyük yatırımlarda bulunmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, gençlik ve spor hizmetlerine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarken, Porga’lı gençlerle karşılıklı oynayacakları maçla birlikte halı sahanın hizmete sunulacağını söyledi.

Gençlerin sportif, sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirmeye yönelik yatırımlarına merkez kırsal ayrımı yapmadan aralıksız devam ettiklerine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Porga Halı Sahasıyla birlikte spor yatırımlarına bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarını yeni nesil spor sahalarıyla buluşturup, gençlerin daha güzel şartlarda spor yapmalarına katkı sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle seçim döneminde sözünü verdiğimiz tüm spor vaatlerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Porga bölgesine yaptığımız ziyaretimiz esnasında bizlerden halı saha talep eden gençlerimizin isteğini yapımı tamamlanan yeni halı sahamızla birlikte yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Porga bölgemizdeki dört güzel mahallemizin birleşme noktasında, çok güzel bir alanda hizmete sunduğumuz yeni spor sahamız bölgemizin güzelliklerine farklı güzellikler kazandıracaktır. Bu bölgede yaşayan gençlerimiz buraya gelerek nezih, modern ve düzenli bir alanda sporunu yaparak, dinamik ve sağlıklı bir bünyeye sahip olacaktır. İnşallah bu bölgedeki yetenekli sporcularımızı buradaki tesisimiz aracılığıyla keşfederek ülke sporuna kazandıracağız. AK Parti İlçe Gençlik Kollarımızın burada yaşayan gençlerimizle oynayacakları ilk maçla birlikte halı sahamızın kapılarını gençlerimize açmış olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal bölgelerimize yayarak tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede gelişmesine önem veriyoruz. İlçemizin merkez bölgelerinde ki spor tesislerimizin aynısını Porga’ya veya farklı bölgelerimizde hizmete sunarak bütün gençlerimizin aynı hizmet kalitesine ulaşmasına özen gösteriyoruz. Porga bölgesine kazandırdığımız yeni spor sahamızda iç ve dış tasarımı, zemini ve aydınlatmalarıyla buraya farklı bir hava getirecek. Gençlerimizin ilgisi neticesinde burası yakın zamanda cıvıl cıvıl olacak. Belediye olarak ta burada farklı organizasyonlar yaparak gençlerimizin ilgisini çekeceğiz. Gençliğin ve gençlerin belediyesi olarak ta sportif, kültürel, sanatsal ve eğitim yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Yeşilyurt’lu gençler her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır” diye konuştu.

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