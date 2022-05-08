Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 1-3

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed (Dk.77 Murat), Awuku, Campi, Barış, Muhammed (Dk.32 Hafez), Buğra (Dk.77 Berat), Osman (Dk.69 Berat), Atakan, Nshimirimana, Mert (Dk.46 Umut), Tetteh
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Eren, Ponck, Emirhan, Gökhan, Yusuf (Dk.83 Kubilay), Lebogang, Umar (Dk.62 Bolasie), Erik (Dk.86 Efe), Papiss (Dk.62 Pohjanpalo), Deniz (Dk.62 Mendes)
GOLLER: 45+1'inci Rahman (Yeni Malatyaspor) Dk.7 Umar, Dk.11 Yusuf, Dk.64 Pohjanpalo (Rizespor)
SARI KART: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor) Gökhan, Ponck (Rizespor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36'ncı hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup oldu.
2'nci dakikada Eren, sol çaprazda ceza sahasının önünden uzak direğe doğru gönderdi, Yusuf'un uygun pozisyondaki şutunda kaleci Abdulsamed gole izin vermedi.
6'ncı dakikada ceza sahası önünden Rahman'ın çektiği şutunda top üstten auta çıktı.
7'nci dakikada Gökhan, sağ kanatta ceza sahasına girmeden ortaladı, uzak direkte Umar, kafa ile topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
11'inci dakikada Yusuf, sağ çaprazda ceza sahası önünden uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, direğin içine çarpan top ağlarla buluştu: 0-2.
22'nci dakikada Tetteh, sağ çaprazda çektiği şutunda top üst direkten geri oyun alanına döndü.
45+1'inci dakikada sol kanattan Tetteh'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa Rahman gelişine vurdu, top filelerle buluştu: 1-2.
64'üncü dakikada Phiri'nin ara pasıyla topla buluşan Pohjanpalo, ceza sahasına girdi. Pohjanpalo'nun vuruşunda top filelerle buluştu: 1-3.
73'üncü dakikada Emirhan, sağ çaprazda ceza sahasının önünden çektiği sert şutunu kaleci Abdulsamed kornere çeldi.
Karşılaşma konuk takım Rizespor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-05-08 17:56:05
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