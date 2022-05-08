Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Çaykur Çizespor: 3 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 31 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Karim Hafez’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Tetteh’in şutunda meşin yuvarlık az farkla auta çıktı.

64. dakikada kontra atağa çıkan Phiri’nin pasıyla topu alan Pohjanpalo ceza sahasına girerek, sağ ayağıyla yaptığı sert şutunda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 13

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf’un ortasında topu kapan Pohjanpalo bekletmeden kaleye çektiği sert şutu Abdulsamed son anda auta çeldi.

73. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Rizespor’da bu sefer ceza alanında topla buluşan Emirhan’ın sert vuruşunda kaleci Abdulsamed anda topu gole izin vermedi.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ali Saygın Ögel xx, Gökhan Barcın xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x (Murat dk. 76 x), Barış x, Campi x, Muhammed x (Karim Hafez dk. 32 x), Awuku x, Rahman Buğra xx (Berat Mert dk. 76 x) Nshimirimana x, Atakan x, H. Osman x (Berat Yaman dk. 69 x), Mert Miraç x (Umut dk. 46 x), Tetteh x

Yedekler: Ahmet Eyüp, Yiğit Ulaş, Halil İbrahim, Emircan, Erşan

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Ponck xx, Emirhan xx, Gökhan Gönül xx, Eren xx, Phiri xx, Sabo xx (Efe dk. 88 ?), Yusuf xx (Kubilay dk. 85 ?), Deniz xx (Mendes dk. 62 x) Umar xx (Bolasie dk. 62 x), Cisse xx (Pohjanpalo dk. 62 xx)

Yedekler: Zafer Görgen, Holmen, Selim Ay, Tyler Boyd, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Rahman Buğra (dk. 45) (Yeni Malatyaspor), Umar (dk. 7), Yusuf (dk. 11), Pohjanpalo (dk. 64) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Nshimirimana (Yeni Malatyaspor), Gökhan Gönül, Ponck (Çaykur Rizespor)

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