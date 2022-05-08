Bülent Korkmaz: Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 31 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, galibiyetten dolayı futbolcuları kutlayarak, "İkinci galibiyetimizi Göztepe’den sonra Malatya'da aldık. İyi oynadık, çok pozisyona girdik, daha da farklı olabilirdi ama önemli olan burada kazanmaktı. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ederim" diye konuştu.

Süper Lig’den düşme nedenlerinin en büyük sebeplerinde birinin sezon başındaki ilk 7 haftada alınan 1 puan olduğunu söyleyen Korkmaz, "İşte son 7 haftada aldığımız 13 puan. Bu bazı şeyleri belirliyor ama her şeye rağmen oyuncularım önümüzdeki maça da hazırlanıp inşallah kazanma adına bir adım daha atacak" şeklinde konuştu.

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