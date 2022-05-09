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Malatya Bayanlar futbol takımı, ligi namağlup tamamladı

İHA

Malatya Bayanlar futbol takımı, ligi namağlup tamamladı

Malatya Bayanlar futbol takımı, namağlup tamamladığı ligde, 2.Lig’e yükselme maçları oynama hakkını elde etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3.Ligi K Grubu’nda mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, son maçında fileleri 8 kez havalandırdı. Sivas Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor takımını 80 mağlup eden Malatya Bayanlar futbol takımı, grupta oynadığı 8 maçın tamamını kazandı. 24 puanla ligi namağlup tamamlayan Malatya Bayanlar futbol takımı, 2.Lig’e yükselme maçları oynama hakkını elde etti.

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