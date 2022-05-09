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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar'dan geleceğin inşaat mühendislerine destek

İHA

Başkan Çınar'dan geleceğin inşaat mühendislerine destek

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, geleceğin inşaat mühendisleri ile buluşmasında, ''İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Beton Kano’ yarışması için hazırlıklarını sürdüren İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu.
Yüksek İnşaat Mühendisi olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarında 'Beton Kano' projeleri üzerine çalışan geleceğin İnşaat Mühendislerini ziyaret etti.
Öğrencilerin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmaları inceleyerek bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul’da düzenlenecek yarışma için başarı dileklerini paylaştı.
İstanbul’da düzenlenecek yarışmadan güzel bir sonuçla ayrılmak istediklerini ifade eden İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğrencisi Muhammet Rasim, “ İstanbul’da her yıl Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından organize edilen, bu yılda 20 ile 21 Mayıs günleri arasında düzenlenecek olan beton kano yarışmasına bizlerde geri dönüştürülmüş betondan yaptığımız özel bir çalışmayla katılacağız. Kentimizi ve üniversitemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yerinde inceleyerek desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum” dedi.
İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi laboratuvarında 'Beton Kano' projesi üzerine çalışan öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenecek olan yarışmaya geri dönüşümden üretilen hafif beton malzemelerden yaptıkları kanoyla katılacak olan geleceğin mühendisleri olan öğrencilerimizin bu gayretini takdirle karşılıyoruz. Yeni ve farklı bir teknoloji deneyimi yaşayarak hafif betondan kano üretimi yapan gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. İstanbul’da düzenlenecek yarışmaya hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hiç şüphesiz; gençlerimize verdiğimiz destek, gelecekte bizlere çok güzel bir şekilde geri dönecektir, bizler buna inanıyoruz. Gençlerin ve gençliğin belediyesi olarak öğrencilerimizin bir adım ilerisini düşünmesini, yeni teknolojiler üzerine yoğunlaşmasını ve farklı düşünmesi için imkân sunuyoruz. Teknik alt yapı, donanım ve şartlarıyla her türlü üretimin yapılacağı imkânlara sahip İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi laboratuvarında yoğun bir şekilde çalışan öğrencilerimizden bizler çok umutluyuz. Yeni teknolojiler kullanarak farklı ürünler ve yeni alanlar üzerine ciddi çalışmalar yürütüp, araştırmalar yapan öğrencilerimizin hem kendi gelecekleri hem de ülkemizin geleceği için başarılı çalışmalar yapmaları içinde Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Öğrencilerimizin İstanbul’daki yarışmada kentimizi başarıyla temsil edeceklerine ve güzel sonuçlarla kentimize döneceklerine sonuna kadar inanıyorum. Bütün öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

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