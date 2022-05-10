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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneler Günü duygusal anlara sahne oldu

İHA

Anneler Günü duygusal anlara sahne oldu

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin ‘Anneler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Emin Bitlis İlkokulunda düzenlediği ‘Bugün Herşey Annem İçin’ programına katılan öğrenciler, saksılarda hazırladıkları çiçekleri annelerine hediye ettiler.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan etkinliğe, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Mehmet Emin Bitlis İlkokulu Müdürü Saim Tatar, İnönü Mahalle Muhtarı Abdulgazi Atabey, öğretmenler, öğrenciler ve anneler katıldı.
Renkli ve keyif dolu anların yaşandığı etkinlikte 100 anne ve 100 öğrenci tarafından hazırlanan saksılara çiçek dikimleri yapıldı. Anneleriyle birlikte keyifli anlar yaşayan çocuklar, hazırladıkları saksıları ‘Bugün Herşey Annem İçin’ yazılı özel platform önünde annelerine hediye ettiler.
Neşeli olduğu kadar duygusal anlarında yaşandığı etkinlikte çocuklarından hediye almanın sevincini yaşayan anneler ise, kendilerine gösterilen bu ilgiden dolayı Yeşilyurt Belediyesine ve tüm çocuklara teşekkür ettiler.
Annelerin ve öğrencilerin mutlu anlarına ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dünyanın en güzel renkleri olan çocuklar ile sevgi, şefkat ve merhametin sembolü olan anneleri ‘Bugün Herşey Annem İçin’ isimli projede buluşturup, güzel bir etkinliğin altına imza attıklarını söyledi.
Bütün annelerin Anneler Gününü tebrik eden Çınar, “ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından Mehmet Emin Bitlis İlkokulumuzda düzenlenen bu güzel etkinlikte annelerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız. Yılın sadece bir günü değil her günü sevgimizi ve saygımızı göstermemiz gereken, en değerli varlığımız olan annelerimizin bu özel günlerini bir kez daha tebrik ediyorum. Dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren sevgisiyle, şefkatiyle, merhametiyle bizleri kucaklayan, hayatını evlatlarına adayan, her anımızda yanımızda olan annelerimizin hakkı asla ödenmez. Bütün annelerimize yılın sadece bir günü değil her gün saygı ve saygımızı asla eksik etmemeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu özel günün ruhuna uygun güzel bir programda annelerimiz ve çocuklarımızla birlikteyiz. Renkli ve heyecan dolu anların yaşandığı etkinliğimize katılanların yaşadıkları sevinç her şeyden kıymetlidir. Bunun içinde projemizin adını ‘Bugün Herşey Annem İçin’ olarak belirledik. Annelerimiz bizim her şeyimiz, onlar için ne yapsak azdır. Annelerimizin ve çocuklarımızın mutluluğunu ve sevincini görmek programımızın dolu dolu geçmesine vesile oldu. Çok güzel anların yaşandığı bugün ki etkinliğimizle geleceğe de çok güzel hatıralar bırakmış oluyoruz. Çocuklarımız anneleriyle birlikte hazırladıkları çiçek saksılarını, annelerine hediye ederek güzel anlar yaşadılar. Programın düzenlenmesinde büyük emek sarf eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Okul İdarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katılım gösteren tüm annelerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Çınar, ‘Anneler Günü’ dolayısıyla hazırlanan hediye paketlerini annelere takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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