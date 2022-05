Başkan Güder: “Senede bir gün değil her gün yanlarındayız”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1016 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Malatya hizmet veren Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu’ndaki öğrenci ve öğretmenlerini konuk ederek, özel haftalarını kutladı.

“Engellilere pozitif ayrımcılık” düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1016 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Akşemseddin İşitme Engelliler Okulu’nda eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Özel gereksinimli öğrenciler ile hoş bir sohbet gerçekleştiren Başkan Güder, çocukların bu özel haftalarını kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı. Battalgazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Türkiye’de sayılı merkezler arasında girmeyi başaran Engelsiz Yaşam Merkezi ile de özel gereksinimli bireylere umut ve sevinç olduklarını vurgulayan Güder, Battalgazi Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamak amacıyla birçok farkındalık programına da imza attıklarına dikkat çekti.

“Başkanımız bizim her daim yanımızda”

Belediye Başkanı Osman Güder’in her zaman kendilerine büyük destekler sağladığını aktaran Müdür yardımcısı Mustafa Utkaner, “Kıymetli başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Her zaman yanımızda oluyorlar. En samimi ve sıcak duygularla bizleri bugüne kadar çokça ziyaret ettiler. Bizlerde Engelliler haftası nedeniyle başkanımızı bugün ziyaret ettik. Misafirperverliğinden ötürü başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğer onlar mutluysa bizde mutluyuz”

Özel gereksinimli bireylere her daim pozitif bir ayrımcılık yaptıklarına dile getiren Başkan Güder ise, “Bugün bizleri ziyarete gelen kıymetli yavrularımıza ve öğretmenlerine bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bir toplum gerçekleri ile yüzleştiği zaman esas toplum olur ve engelli olmak bizim toplumumuzun bir gerçeğidir. Bu özel gereksinimli çocuklar bizim başımızın tacıdır. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Bizim başımızın tacı olan özel gereksinimli bireyler ve aileleri mutluysa eğer biz de mutluyuz. Devletimiz özel evlatlarımız için büyük yatırımlar yapıyor. Yereldeki temsilcileri olarak Battalgazi Belediyesi olarak bölgemizde bir ilki gerçekleştirmiştik. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile 250 özel gereksinimli yavrularımıza ve ailelerine hizmet veriyoruz. Bireyin engeline göre bir yandan hizmet verirken diğer yandan da topluma kazandırıyoruz. Özel evlatlarımıza hizmet etme, onların hayatlarını kolaylaştırma ve ailelerine destek olmak noktasındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Burada özveri ile çalışan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Devletimiz de bu anlamda büyük farklar yaratıyor. Önce insan diyerek herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın, yaşlısıyla, genciyle, özel gereksinimli bireylerle biz hep birlikteyiz. Birlikte beraberce yaşıyoruz, birbirimizi daha iyi anlayarak yaşamaya, mutlu olmaya devam edeceğiz. Bu yavrularımızı senede sadece bir hafta değil her gün hatırlamalıyız” diye konuştu.

