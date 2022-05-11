Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı

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Malatya’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Dilek istikametinden gelen H.Y. idaresindeki 38 FH 505 plakalı Citron marka araç sürücünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, E.Ş. yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araç sürücüleri yaralandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan H.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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