Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da karşı şeride geçerek otomobille çarpışan aracın sürücüsü kurtarılamadı.

Yeşilyurt ilçesi Dilek yolu üzerinde Haydar Levent (56) idaresindeki 38 FH 505 plakalı araç, sürücünün kontrolünde çıkıp karşı şeride geçerek, E.Ş. yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Haydar Levent buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.