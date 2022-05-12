Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara'daki İl başkanları toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan ile görüştü.
Ankara'daki bazı ziyaret ve temaslarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, son olarak AK Parti'nin Geliştirilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantı sonrası AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkan Gürkan, Malatya'da gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktardı.
Gürkan, Malatya'daki hizmet ve yatırımlara vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdogan'a Malatyalılar adına teşekkür ederek kayısı ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'da Başkan Gürkan aracılıgı ile Malatyalı hemşerilerine selam yolladıgını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.