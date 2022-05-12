Darende’de öğrencilere trafik eğitimi

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Malatya’nın Darende ilçesinde 'Karayolları Trafik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Darende’de İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Karayolları Trafik Haftası' çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Ayvalı Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafik kuralları gibi konularda bilgiler aktarıldı.

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