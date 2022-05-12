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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya valilerinde Karadeniz ağırlığı

İHA

Malatya valilerinde Karadeniz ağırlığı

Malatya’nın son yıllarda atanan Valilerinin Karadenizli olması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Malatya Valisi Aydın Baruş'un Isparta Valiliği görevine atanmasıyla Malatya Valiliği görevine getirilen Batman Valisi Hulusi Şahin Ankara doğumlu olsa da, aslen Trabzonlu. Babasının memuriyeti nedeniyle Ankara’da doğan Şahin, aynı zamanda kayyum olarak Batman Belediye Başkanlığı da yapıyordu.
Malatya’da daha önceden görev yapan valilerin de Karadenizli olmaları dikkat çekti.
1958 Trabzon/Çaykara ilçesi doğumlu olan Ulvi Saran, 1 Temmuz 2009 tarihinde Malatya'da görevine başlamış ve 2 Ağustos 2012 tarihi itibariyle Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı görevine atanması nedeniyle Malatya Valiliği’ne Vasip Şahin atanmıştı. Vali Vasip Şahin, 1964 yılında Bayburt'ta doğdu. 1 Ağustos 2012’de Malatya’da göreve başlayan Şahin, 16 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul Valiliği’ne atanmıştı.
Merkez Valisi iken, 2014 yılında çıkan Valiler kararnamesi ile Malatya Valiliği’ne atanan Süleyman Kamçı da, 1956 yılında Trabzon İli Akçaabat İlçesi'nde doğdu.
Malatya Valiliğine son olarak atanan Şahin’in de Trabzonlu olmasıyla, Malatya’nın son yıllarda görev yapan valilerinin Karadeniz bölgesi doğumlu olması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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