Bayan futbolculardan Başkan Güder’e 2.Lig sözü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3.Lig’inde PlayOff oynama hakkı elde eden Malatya Bayanlar Spor Futbol Kulübü’nün başarılı sporcuları ve Kulüp Başkanı Doğan Çelebi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.

Her daim sporun ve sporcunun yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Futbol 3.Ligi K Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak PlayOff oynama hakkı elde eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün başarılı sporcularını makamında ağırladı. Kulüp Başkanı Doğan Çelebi ve antrenörlerin de katıldığı ziyarette kadın futbolcularla yakından ilgilenen Başkan Güder, Malatya’nın tek profesyonel kadın takımını gelecek sezon 2.Lig’de görmek istediklerini belirterek, 1922 Mayıs’ta oynanacak olan Play Off maçında sporculara başarı diledi.



“Hedefimiz 2.Lig’e yükselmek”

Malatya’da Bayanlar Spor Kulübü olarak ses getiren birçok projeye imza attıklarını aktaran Kulüp Başkanı Doğan Çelebi, “11 yıl önce Malatya’da kurmuş olduğumuz ve dünya çapında da tanınan Malatya Bayanlar Spor Kulübü olarak bugüne kadar birçok başarıya ve projeye imza attık. Bu sezon grubumuzu lider tamamladık. 8’te 8 yaparak namağlup olarak PlayOff’lara katılmak hakkı elde ettik. Önümüzdeki hafta PlayOff maçlarına çıkacağız. Hedefimiz inşallah 2.lige çıkmak. Kulüp olarak şuana kadar 150’in üzerinde kızımızın üniversite okumasına imkan sağladık. Üniversiteye girdikten sonra futbolcularımıza burs desteğimiz oluyor. Malatya’da eğer bir kızımıza daha dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e de misafirperverliği ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.



“Bayanlar spor kulübümüzü desteklememiz gerekiyor”

Türkiye’de Kadın futbolunun giderek yayıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geçmiş zamanda futbol denilince aklımıza ilk olarak erkekler gelirdi. Fakat şimdi aklımıza kadınlar geliyor ve kadın futbolunun bütün Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Hem Avrupa'da hem de dünyada FIFA ve UEFA tarafından kadın futboluna çok önem veriliyor. Önemli destek veriyorlar. Kadınlar her girdiği ortamı güzelleştirir. Malatya’da 11 yıl önce hocamızın gayretleriyle bu kulübün kurulmasını takdire şayan buluyorum. Kurulduğu günden itibaren güzel başarılara da imza atıyorlar. Bu sezon gruplarını yenilgisiz tamamlamışlar. Tebrik ediyorum. Bu başarılını sonucunda PlayOff oynayacaklar ve inşallah başarılını 2.Lig ile taçlandıracaklar. Malatya olarak Battalgazi Belediyesi olarak ilimizin takımı Malatya Bayanlar Spor Kulübünün devamlılığını sürdürebilmesi için neler yapabiliriz? bunun çalışmalarını hep birlikte yapmamız gerek. Bu kızlarımıza sahip ve destek çıkma noktasında elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Battalgazi Belediyesi olarak desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Bu kızlarımızın eğitim sürecide çok önemli. Kızlarımızı genellikle televizyonlarda görüyorduk, burada ağırlamak bizleri mutlu etti. Kızlarımızdan Takımımızı gelecek sezon inşallah bir üst ligde görmek istiyoruz. 2.Lig sözü aldık. PlayOff’larda başarılar diliyorum” dedi.

