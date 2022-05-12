Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz”

İHA

Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO), İş Geliştirme Merkezi ( İŞGEM) Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yüzde 80 seviyesine gelen proje alanında incelemelerde bulunan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, projede yer alan model fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk Model Fabrika olacağını söyledi.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Celal Abbas Karaduman ve Mehmet Gündüz, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündan, Cumali Karahan, Zekeriya Çelebi ve İŞGEM Müdürü Necip Cengil ile inşaat çalışmaları devam eden 'Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor' proje alanında incelemelerde bulundu.

“Yeni meslekler kazandıracak proje”
İnşaat çalışmalarını yürüten firma yetkilisinden projenin geldiği seviye hakkında bilgi alan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya TSO olarak hazırladığımız ve Fırat Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz projemizde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Şuanda yüzde 80 seviyesinde. Yüzde 20’lik kalan kısmını da kısa sürede tamamlayarak sanayimizin ve sanayicimizin hizmetine sunacağız. Projemizde, iş arayan ve ararken de umudunu yitirmiş gençlerimize yeniden umut olacak eğitim merkezleri yer alacak. Belli bir eğitim almış ama iş bulamayan gençlerimiz varken, milyonlarca lira harcayıp yatırım yapan ancak nitelikli eleman bulamayan iş inşalarımız da var. İşte bu projemiz bu iki tarafı birbirine entegre edecek bir proje. 3 ile 6 ay arasında değişen hızlandırılmış uygulamalı eğitimlerle özellikle gençlerimize yeni meslekler kazandıracağız. İşletmelerden talepler alacağız ve o taleplere karşın iş garantili personeller yetiştireceğiz” dedi.

“Bölgemizde ilk model fabrika Malatya’da olacak”
Projede yer alan model fabrikanın Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk Model Fabrika olacağının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “OSB’mizde bulunan fabrikaların daha nitelikli üretim yapabilmelerinin önünü açmak ve yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak için projemize model fabrika da koyduk. Ankara, Konya, Gaziantep, İzmir gibi sanayisi güçlü şehirlerde bulunan model fabrika bölgemizde sadece Malatya OSB’de olacak. Malatya TSO olarak model fabrika adımını ilk atan ilk kurum olduğumuz için projemizi oldukça önemli görüyoruz. Model fabrika, işletmelerin verimliliklerinin artmasına büyük katkı sağlayacak ve özellikle sanayimizin ‘Endüstri 4.0’a dönüşümüne öncülük edecek” diye konuştu.

“Küçük firmaların büyümelerini sağlayacağız”
Projede farklı metrekarelerde toplam 14 işlik bulunduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, “İlk kez ticarete atılmak veya işini büyütmek isteyen birçok iş insanımız var. Onların sanayideki büyük firmalarla rekabetçi olabilmeleri için önlerini açacağız. Farklı metrekarelerde bulunan küçük işliklerimizi bu firmalara tahsis ederek işlerini geliştirerek nitelikli hale gelmelerini ve daha sonra da daha büyük alanlarda fabrikalarını kurmalarını, yeni yatırımlar yapmalarını sağlayacağız. Projemizin bu seviyeye gelmesinde katkı sunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu’ya ve FKA ekibi ile Odamızın yönetim kuruluna, meclis üyelerimize, İŞGEM yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi devrede Yerli ve milli ürün yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER “Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi ...
Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü
YEREL HABERLER Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü
1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı
YEREL HABERLER 1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı
Bayan futbolculardan Başkan Güder’e 2.Lig sözü
YEREL HABERLER Bayan futbolculardan Başkan Güder’e 2.Lig sözü
Malatya valilerinde Karadeniz ağırlığı
YEREL HABERLER Malatya valilerinde Karadeniz ağırlığı
Darende’de öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Darende’de öğrencilere trafik eğitimi
Bilal Göregen engelliler için konser verdi
YEREL HABERLER Bilal Göregen engelliler için konser verdi
Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
Akü hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Akü hırsızları tutuklandı
Silahını temizlerken kendisini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı Yüzbaşı Muhammed Erkuş’un kardeşi Serkan Erkuş: "Abim 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi"
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kendisini vuran yüzbaşı son ...
Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1’i ağır ...
Başkan Gürkan Ankara’da yoğun temaslarda bulundu Ankara’da Malatya’da yapılan ve yapılacak olan çalışmalar görüşüldü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan Ankara’da yoğun temaslarda ...
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını ...
Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş’a uğurladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş’a ...
Başkan Güder: “Senede bir gün değil her gün yanlarındayız”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Senede bir gün değil her gün ...
İş makinesi alev alev yandı, yardıma kepçe operatörleri yetişti
YEREL HABERLER İş makinesi alev alev yandı, yardıma kepçe ...
Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi
Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, Malatya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kazara vurulan yüzbaşı, ...
Yıkımı durdurulan caminin akıbeti merak konusu oldu
YEREL HABERLER Yıkımı durdurulan caminin akıbeti merak konusu oldu
Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek
YEREL HABERLER Don mağduru kayısı üreticilerine muhtarlardan destek
Saniyelerle ölümden döndü
YEREL HABERLER Saniyelerle ölümden döndü
Turgut Özal kung fu şampiyonası
YEREL HABERLER Turgut Özal kung fu şampiyonası
Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Cami talebi
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu'ndan Yeni Cami talebi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.