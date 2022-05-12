Engelli öğrenciye doğum günü sürprizi

Malatya’nın Darende ilçesinde engelli öğrenci Hüseyin Gümüşay’a doğum günü sürprizi yapıldı.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Engelliler Haftası dolayısı ile ilçede faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. 1016 Mayıs arası Engeliler Haftası dolayısı ile öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Türkoğlu, öğrencilere hediyeler verdi.

Ziyaret programında Türkoğlu, doğum günü olan Hüseyin Gümüşay isimli engelli öğrenciye sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti.

Kaymakam Türkoğlu yaptığı açıklamada, “Engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın daha da artması, sosyal ve ekonomik yönden karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla ülkemizde ve dünyada her yıl 1016 Mayıs tarihleri arası Engeliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de Müftümüz Muhammet Yusuf Yaşar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürümüz Alaattin Ateş ile ilçemizde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Hediyeler verdik ve bir öğrencimizin doğum günü pastasını kestik” dedi.

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