9’ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs’ta başlıyor Gürkan: “Okuduğumuz kitaplar karakter, benlik ve kişilik oluşumunda önemli bir etkendir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9’ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs’ta başlıyor Gürkan: “Okuduğumuz kitaplar karakter, benlik ve kişilik oluşumunda önemli bir etkendir”

İHA

9’ncu Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı 13 Mayıs’ta başlıyor Gürkan: “Okuduğumuz kitaplar karakter, benlik ve kişilik oluşumunda önemli bir etkendir”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve organizasyonunu Kültür A.Ş.’nin yaptığı, ancak pandemi nedeniyle son iki yıldır yapılamayan Malatya Kitap ve Kültür Fuarı’nın 9’uncusu 1322 Mayıs 2022 tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sezai Karakoç Anısına yapılacak olan 9. Malatya Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl 13 Mayıs tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle iki yıl boyunca düzenlenemeyen kitap fuarı 22 Mayıs tarihine kadar kitapseverlerle buluşacak.
Bu yıl merhum Şair Sezai Karakoç anısına düzenlenecek olan fuarın onur konuğu ise YazarFelsefe ve Bilim Tarihçisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu olacak. 1322 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitapseverler için düzenlenecek olan fuar çerçevesinde 350 civarında yayın evi stant açıyor. Fuara, 300’ü aşkın yazar katılırken, yazarların katılımı ile yaklaşık 600 imza günü etkinliği düzenlenecek. Ayrıca Malatya genelindeki 259 okulda da yazar öğrenci buluşması gerçekleştirilecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmete sunulan Yeni Fuar ve Kongre Merkezi’nde 10 gün sürecek olan fuar çerçevesinde bin’den fazla etkinlik imza günü, söyleşi, panel, yazar okur, yazar STK, yazar öğrenci etkinliği gerçekleştirilecek. 9 bin metrekare kapalı fuar alanı ile yaklaşık 6 bin metrekarede kapalı etkinlik alanı olmak üzere toplamda 15 bin metrekare alanda 13 Mayıs Cuma günü kapılarını kitapseverlere açacak olan fuarın resmi açılışı da 13 Mayıs Cuma günü Mişmiş Park Fuar alanında yer alan Yeni Kongre ve Fuar Merkezi’nde saat 14.00’te yapılacak.

“Fuarımız Malatya’nın kitaba ve okumaya verdiği değeri ortaya koyuyor”
Malatya kitap fuarının Türkiye’de adından söz ettiren bir fuar olduğunu söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bilindiği gibi İslam’ın ilk emri ‘Oku’ ile başlıyor. İnsanlar okumayla, bilgi sahibi olmayla kendilerini gerçekleştiriyorlar. Kendilerini zenginleştiriyorlar. Malatya’mızda yapılan bu kitap fuarı Türkiye’de gerçek manada söz getirip ve yayın evlerinin en fazla kitap sattığı illerimizden biridir. Bu da Malatya’mızın kitaba ve okumaya vermiş olduğu değeri ve önemi ortaya koyuyor. Açılışını gerçekleştireceğimiz kitap fuarının Malatya’mız için, yayın evleri için hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen başta Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Her yönüyle bilgi dolu, eğitim dolu güzel bir fuar olacak”
Malatya’da düzenlenen kitap fuarına gelen katılımcıların her zaman Malatya’dan memnun ayrıldığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kitap Fuarı yapıldığı günden bu yana Malatya’mıza çok güzel, olumlu dönüşlere şahit olduk. Her zaman kitap fuarına gelenler de memnun bir şekilde Malatya’dan ayrıldılar. Öğrenciler de rahat bir şekilde kitaplara ulaşarak, yazarların kitaplarından temin ederek, bilgilerine katkı sunmaya devam ettiler. Kitap fuarlarının yapılması bölgenin kültürüne, bölgenin tanıtımına ve turizmine katkıda bulunarak, dışarıdan misafirlerin gelmesine de vesile oluyor. Bu yılki kitap fuarı da coşkulu ve dolu dolu geçecektir. Kitap fuarıyla birlikte okullardaki öğrencilerimizi de fuar alanına taşıyacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak öğrencilere fuarda kitap alabilmeleri için çeşitli katkılarda bulunacağız. Aynı zamanda gelen yazarlar çeşitli söyleşi ve etkinliklerle Malatyalılarla buluşacaklar. Her yönüyle bilgi dolu, eğitim dolu güzel bir fuar olacağına inanıyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Fuarı Malatya’mız ve ülkemiz açısından önemli buluyoruz”
9’uncusunun düzenleneceği Kitap ve Kültür Fuarı’nın Malatya açısından ve Türkiye açsından önemli olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Kitap önemli bir unsurdur. İnsanlık tarihinde dönüm noktaları vardır. Matbaanın bulunması insanlık tarihi açısından çok önemlidir. Matbaa ve kâğıt bulunduğu için bilginin dağıtımı ve akışı daha süratli ve daha hızlı bir şekilde yayılmaya neden olmuştur. Bu anlamda kitap fuarı Malatya açısından da Türkiye açısından da önemli bir hadisedir. Cenabı Allah’tan aldığımız ilk emirde oku emridir. Okumanın ne kadar faziletli, ne kadar anlamlı, ne kadar insanlık açısından önemli olduğunu en güzel şekilde dinimiz ifade etmiştir. Daha sonra gelen ilim adamlarımız, bilim adamlarımız okumanın faziletleriyle ilgili çok güzel şeyler söylemiştir. İlim, ilim etmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Önemli olan okuduğumuzu anlamak, anladığımızı ifade etmek ve ifade ettiğimizi yazı diline dökerek gelecek nesillere aktarma olgusudur. Dolayısıyla 9’uncusunu gerçekleştireceğimiz Anadolu Kitap Fuarı bu anlamda Malatya için çok önemlidir. Ülkemiz yazarları ve kitapseverler açısından da önemli bir etkinliktir.
Malatya’da Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerimizle diğer ilçe belediyelerimiz geniş katılımlı etkinlikler yapıyorlar. Semt konaklarında öğrencilerimiz anaokulundan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık süreci içerisinde bütün semt konaklarında ek dersler, takviye dersler yapılıyor. Bu, şehrimiz açısından da önemlidir. Biz, şehrimizi tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Destanlaşan medeniyet, destanlaşan kahramanlık ve destanlaşan ilim irfan şehrinde biz şehr’ül emin görevini yapıyoruz. Dolayısıyla bizim vebali sorumluluğumuz büyüktür. Fuarımız 2012 yılında başlaması hasebiyle önemli bir kilometre taşıdır. O dönemdeki valimize ve belediye başkanımıza da müteşekkir olduğumu ve Malatya halkı adına da teşekkürlerimi ifade ediyorum. Netice itibariyle buradaki kitapların okunabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Kitap okumayla ilgili şu sözümü ifade ediyorum; kitabın iyisi, kötüsü yoktur. Bütün kitapları okuyun ve okuduğunuz bütün kitapları egemenliğinizin altına alın. Kendi yol haritanızı ve yön pusulanızı, kişiliğinizi, karakterinizi, benliğinizi o çerçevede belirleyin. O zaman hakikaten sağlıklı bir toplum, kişilikli bir toplum ve geleceğe güvenle giden bir toplum oluşturmuş oluruz. Dolayısıyla okuduğumuz kitaplar bizde karakter oluşumu, benlik oluşumu, kişilik oluşumu, ülke, vatan, millet, bayrak, aile sevgisini, iyi bir yurttaş olma olgusunu da beraberinde getirmesi lazım. Bütün kitaplar okunsun. İyiyi, kötüyü ayırt etme noktasında kişinin zihinsel egzersizi olsun ve kendi yol haritasını, yön pusulasını belirlesin.
9.Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nı önemli buluyoruz. Fuarımızı tematik olarak rahmetli Sezai Karakoç’un anısına düzenleniyor. Çok değerli Yazarımız Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’da onur konuğumuz oldu. Süreç içerisinde binden fazla etkinlik düzenlenecek. Katılımcı yazarlarımızla imza etkinliği, yazar öğrenci, yazar STK, yazar okur ve yazar okul buluşmaları yapılacak. Fuar süreci içerinde öğrencilerimizi fuar alanına ücretsiz bir şekilde taşıyacağız. Ayrıca yarım saat aralıklarla eski belediye binasının bulunduğu alanda ücretsiz olarak fuara vatandaşlarımız taşınacak. Öğrencilerimize kitap almaları için çekler verilecek ve fuarda kitap alacaklar. 9’uncu Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Malatya’mıza, yazarlarımıza, şehrimizin sevgili çocuklarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Fuarımıza katkıda bulunan Sayın Valimize ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ Malatya Kitap Fuarı geleneksel hale gelmiştir”
9. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Malatya için, Türkiye için ve düşünce hayatı için hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Aydın Baruş, “ Bu yılki fuarı, hepimizin bildiği fikir ve mücadele insanı rahmetli Sezai Karakoç anısına düzenliyoruz. Yakın zamanda vefat eden Sezai Karakoç, düşünce hayatımızda çok derin izler bırakan, çok kıymetli eserler ortaya koyan bir insandı. Hepimiz Mona Rosa şiirini, Ey Sevgili şiirini birçok defa dinlemişizdir. Onun en önemli özelliği Türk insanına güven vermekti. Bizim büyük bir millet olduğumuzu, büyük bir ülke olduğumuzu bize hatırlatıyordu. Bu büyük ülkenin büyük milleti olarak dünyanın önüne yeni bir medeniyet anlayışı koyarak insanlığa hakka, adalete hizmet edeceğimizi sağlıyordu. Biz ondan çok şeyler öğrendik. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz.
9. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’mız sayısından da belli olduğu üzere Malatya’da geleneksel hale geldi. Kitap fuarının Malatya’nın düşünce hayatı açısından çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün medeniyet anlamında sahip olduğumuz değerleri kitaba borçluyuz. İnsanlık tarihinden itibaren terakkinin ana unsuru insanların kendinden önce yaşamış olan nesillerin tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade etme sonucunda olmuştur. Bu bilgi birikimini sağlayanda kitaptır. Ne zaman ki insanlık yazıyı keşfetti, bilgilerini yazıya aktardı daha sonra bunları kitaba dönüştürdü bu sayede bugün sahip olduğumuz medeniyet birikimini elde ettik. Yüce Allah’ın kitabımızda buyurduğu oku emrinin her şeyin başlangıcının okumak olduğunu bizlere çok güzel ifade ediyor. Okumazsak bilemeyiz, bilemezsek tefekkür edemeyiz. Tefekkür etmezsek hakikati bulamayız. İnsanlığın hakikat arayışında kitap okumak eşsiz bir yere sahip. Bugün bizler büyük bir millet olduğumuzu biliyorsak, bugün dünyaya bir medeniyet tasavvuru sunabileceksek bunu bizden önce yaşamış atalarımızın ve diğer insanların kitaplar vasıtasıyla bizlere aktarmış olduğu bilgiler sayesinde başarabileceğiz. Bu nedenle özellikle Anadolu’nun şehirlerinde düzenlenen kitap fuarları düşünce hayatımıza canlılık getirmesi ve yeni ufuklara yelken açmamız açısından son derece önemli. Fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TÖTM’de Ressam Hemşireler Sergi açtı
YEREL HABERLER TÖTM’de Ressam Hemşireler Sergi açtı
Engelli öğrenciye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Engelli öğrenciye doğum günü sürprizi
Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını değerlendirdi Baruş: “Kayısı diyarından gül diyarına gidiyorum”
YEREL HABERLER Vali Aydın Baruş, Isparta Valiliğine atanmasını ...
Malatyalı Kuaför Eroğlu’na başarı kupası
YEREL HABERLER Malatyalı Kuaför Eroğlu’na başarı kupası
Yeşilyurt’ta trafik haftası etkinlikle kutlandı Çınar: “Trafik kurallarına uymak hepimizin asli görevidir”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta trafik haftası etkinlikle ...
“Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi devrede Yerli ve milli ürün yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER “Kalede Çilek Kadın Elinde Yetişecek” Projesi ...
Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı kuruyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “Bölgemizdeki ilk Model Fabrikayı ...
Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü
YEREL HABERLER Sporculardan Türkiye Şampiyonluğu sözü
1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı
YEREL HABERLER 1 kare fotoğraf için 6 saat tırmandı
Bayan futbolculardan Başkan Güder’e 2.Lig sözü
YEREL HABERLER Bayan futbolculardan Başkan Güder’e 2.Lig sözü
Malatya valilerinde Karadeniz ağırlığı
YEREL HABERLER Malatya valilerinde Karadeniz ağırlığı
Darende’de öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Darende’de öğrencilere trafik eğitimi
Bilal Göregen engelliler için konser verdi
YEREL HABERLER Bilal Göregen engelliler için konser verdi
Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Feci kazada ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı
Akü hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Akü hırsızları tutuklandı
Silahını temizlerken kendisini vuran yüzbaşı son yolculuğuna uğurlandı Yüzbaşı Muhammed Erkuş’un kardeşi Serkan Erkuş: "Abim 15 Temmuz'da kahramanlığıyla gündeme gelen bir askerdi"
YEREL HABERLER Silahını temizlerken kendisini vuran yüzbaşı son ...
Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpışan araçlar hurdaya döndü: 1’i ağır ...
Başkan Gürkan Ankara’da yoğun temaslarda bulundu Ankara’da Malatya’da yapılan ve yapılacak olan çalışmalar görüşüldü
YEREL HABERLER Başkan Gürkan Ankara’da yoğun temaslarda ...
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını ...
Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş’a uğurladı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor U-18 takımı Kahramanmaraş’a ...
Başkan Güder: “Senede bir gün değil her gün yanlarındayız”
YEREL HABERLER Başkan Güder: “Senede bir gün değil her gün ...
İş makinesi alev alev yandı, yardıma kepçe operatörleri yetişti
YEREL HABERLER İş makinesi alev alev yandı, yardıma kepçe ...
Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Gündüzbey Sosyal Tesislerinin yapımında sona gelindi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.