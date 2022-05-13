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Yeşilyurt Belediyesi’nde dijital dönüşüm Çınar: “Dijiyurt Yeşilyurt sloganıyla teknolojik alt yapımızı güçlendiriyoruz”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi’nde dijital dönüşüm Çınar: “Dijiyurt Yeşilyurt sloganıyla teknolojik alt yapımızı güçlendiriyoruz”

Dijital Dönüşüm ve Eİmar Sistemi tanıtım toplantısında konuşan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizde 'Dijiyurt Yeşilyurt' sloganıyla başlattığımız teknoloji alt yapımızda ki yenileme hizmetlerimize Dijital Dönüşüm ve Eİmar programını da ekleyerek, vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanmasını sağlıyoruz” dedi.
Dijital değişim ve dönüşümde attığı adımlarla örnek bir vizyon ortaya koyup, bilişim alt yapısını her geçen gün yenileyen Yeşilyurt Belediyesi, belediye hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak için ‘Dijiyurt Yeşilyurt’ sloganıyla başlattığı teknik alt yapı dönüşüm hizmetlerine Dijital Dönüşüm ve Eİmar Sistemini de ekledi.
Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak ile Koordinasyon Müdürlüğü işbirliğiyle Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen ‘Dijital Dönüşüm ve Eİmar Sistemi’ bilgilendirme toplantısında, Yeşilyurt Belediyesinin dijital dönüşüm hizmetlerine katkı sunan firmaların yetkilileri tarafından görsel sunum destekli bilgilendirmeler yapıldı.
Yeşilyurt Belediyesinin dijital alt yapısını yeni teknolojik gelişmelerle güçlendirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgede dijital dönüşümü gerçekleştiren ilk yerel yönetimler arasında yer aldıklarını, belediyenin resmi internet sitesinde faaliyete geçen eimar sistemiyle de belediyenin imar, bilgi işlem ile emlak ve istimlak işlemlerine ulaşımı daha kolay, hızlı ve kesintisiz hale getirdiklerini söyledi.
Vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra zaman ve kaynak tasarrufunu maksimum seviyeye çıkartacak yenilikçi modelleri bünyelerine katmaya devam ettiklerini vurgulayan Çınar, “ Gelişen dünyamızda çağın gerekliliklerine yerine getirip teknolojik alt yapısını her geçen gün yenileyen bir belediye olarak, uygulamaya aldığımız Dijital Dönüşüm ve Eİmar Sistemiyle birlikte bu yöndeki hizmetlerimizin boyutunu daha fazla geliştirmiş oluyoruz. Dünyada son dönemlerde hızla yayılan yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine baştan aşağıya şekil veren bir belediye olarak, bilişim ve otomasyon çalışmalarını yakından takip edip, ülkemizin teknolojik altyapısının izin verdiği son noktaya kadar kullanıp bir dijital dönüşüm sürecini hızla başlatmış olduk. Özellikle son iki yıldır dünya düzeninin değişmesine neden olan pandemi süreciyle birlikte yaşanan dijital dönüşüm sürecine bizlerde ayak uydurup, teknolojik alt yapımızı sürekli yeniliyoruz. 2022 yılı itibariyle Dijiyurt Yeşilyurt sloganını, kurumumuzun ilkeleri arasında yer alarak, endüstri 4.0 çağının getirmiş olduğu ideal teknolojik alt yapı kullanılarak müdürlüklerimizin ve vatandaşlarımızın zaman ve fiziki iş yükünü minimalize etmek için dönüşüm sürecimizde; doküman yönetim sitemiyle İçişleri Bakanlığı, Ebelediye ve elektronik imza platformunda yerimizi alarak, kurumsal entegrasyon kabiliyetimizi zirveye taşımış olduk. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı bünyesinde devreye alınan Coğrafi Bilgi Sistemleri Platformunda da kurumsal dijital dönüşüm sürecine entegre olduk. Belediyemizin dijital dönüşüm platformunun mimari oluşumuna yönelik yeni hizmetlerimizi bugün ki toplantımızda kamuoyuyla paylaşmaktan onur duymaktayız. Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğümüzün ortaklaşa projelendirdikleri, eimar ve kent rehberi otomasyonlarımızla birlikte dijital platformumuzda yerimizi almış olduk. Bilişim firmalarımızın da ciddi destekleri sayesinde otomasyon üzerinden mimarimizi yükseltmiş durumdayız. Bölgemizde dijital dönüşümü gerçekleştiren ilk belediye olmanın verdiği sorumlulukla birlikte İletişim teknolojilerinin durmaksızın ilerlemesi ve kolaylıklar sağlaması çerçevesinde vatandaşlarımızın zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde kesintisiz hizmet almasını sağlayarak, dijital dünyada yerimizi almış oluyoruz ” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesinin teknoloji alt yapısındaki dijital dönüşümler sayesinde iş ve işlemlerin daha hızlı ve pratik olarak çözüme kavuşturma imkânları sunduklarına dikkat çeken Çınar, “ Alanında uzman isimler tarafından teknolojik alt yapımızda yapılan yeni değişikliklerle birlikte dilekçeden evrak takibine, emlak vergisi bildiriminden vergi ödemelerine, askıda imar planından imar durum bilgisi sorgulamaya, ruhsat başvurusundan ruhsat sorgulamaya, dilekçe kayıttan bilgi edinme başvurularına kadar birçok alanda ki hizmetlerimizi internet ortamına taşımış oluyoruz. Vatandaşlarımız evlerinden ya da işyerlerinden belediyemizle ilgili iş ve işlemlerini daha kolay
ve hızlı bir şekilde yaparak, çalışmalarını daha da hızlandırmış olacaklar. Özellikle belediyemizin imar ile emlak ve istimlak hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımız, müteahhitlerimiz, emlakçılarımız ve yapı denetim firmalarımız gerekli başvuru veya bilgi alma süreçleri için belediyemize gelmek yerine web sayfamızda faaliyete geçen eimar sistemine EDevlet bilgileri ile giriş yaparak; imar durumu başvuruları, proje onay süreçleri, parsel sorgulama, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri gibi tüm işlemlerini daha kolay ve pratik bir şekilde yapma imkânına kavuşmuş oluyor. Eimar sistemi ayrıca belediyemizin fiziki arşiv kapasitesine yer anlamında ciddi avantajlar oluştururken, kırtasiye giderlerimizden büyük oranda tasarruf etmemize, dolayısıyla milli servete önemli ölçüde katkı sunmamızı sağlamıştır. Dijital dönüşümün sağladığı bu olanaklardan dolayı vatandaşlarımız zamandan, dosya ve proje çıktılarından tasarruf ederek istedikleri evraklara elektronik ortamdan ulaşabileceklerdir. İmar durumu butonuyla vatandaşlarımız artık belediyeye gelmeden kendi parsellerinin imar durumunu sorgulayabilecekler. Vatandaşlarımızın imarla olan işlemlerini kolaylaştıracak olan Eimar uygulamasını, bugün itibariyle hizmete sunuyoruz. Bu çerçevede öncelikle belediyemizin Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulması konusunda birimlerimizin ellerinde bulunan kadastro, plan, hali hazır, numarataj verilerinin akıllandırılıp, tek bir veri tabanı yapısı kurulup, sunucu bilgisayarlarımız üzerinde çalışmasını sağladık. Sistemlerimizi Bakanlık, Edevlet ve Ebelediye altyapıları ile entegre hale getirmeye başladık. Bu sistemle Türkiye’nin neresinde olursa olsun insanlar bilgisayarları, tabletleri ve telefonları üzerinden online bir şekilde arsalarının ve taşınmazlarının imar durumunu sorgulayabilecekler. Vatandaşlarımız tek tık ile erişim sağlayabilecekleri Eimar uygulamasına Belediyemiz internet sitesi üzerinden ulaşabileceklerdir. Belediye hizmetlerimize ulaşımı kolaylaştıran teknolojik alt yapımızda ki bu değişikliklerin hayata geçme sürecinde büyük emek sarf eden Başkan Yardımcılarımıza, İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak ile Koordinasyon Müdürlüklerimize, mesai arkadaşlarımıza, yazılım süreçlerinde desteğini esirgemeyen firma yetkililerimize şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
‘Dijital Dönüşüm ve Eİmar Sistemi’ bilgilendirme toplantısına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, dernek, oda, birlik ve ilgili firma yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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