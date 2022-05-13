Havelsan 17 Mayıs’ta Malatya’da

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Malatya’da, Havelsan teknolojileri ile insan kaynağı ekibinden işe alım ve kariyer rehberliği konularında bilgi verilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Havelsan Ekspress, 17 Mayıs Salı günü saat 14.00'da üniversitemizde olacaktır. Program çerçevesinde alanında uzman mühendislerden güncel Havelsan teknolojileri ile insan kaynağı ekibinden işe alım ve kariyer rehberliği konularında bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

Sözü edilen programa, ilgililer ve konu hakkındaki yetkililer davet edildi.

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