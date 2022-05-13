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9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu Gürkan: “Okuduğunuz kitapları egemenliğinizin altına alın sadece Kur’an-ı Kerim’e teslim olun”

İHA

9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kitapseverlerle buluştu Gürkan: “Okuduğunuz kitapları egemenliğinizin altına alın sadece Kur’an-ı Kerim’e teslim olun”

Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, organizasyonunu ise Kültür A.Ş.’nin yaptığı, Malatya Kitap ve Kültür Fuarı’nın 9’uncusu kapılarını kitapseverlere açtı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Sezai Karakoç Anısına düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Merhum Şair Sezai Karakoç anısına düzenlenen fuarın onur konuğu YazarFelsefe ve Bilim Tarihçisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu. Mişmiş Park fuar alanında Yeni Fuar Merkezinde 1322 Mayıs tarihleri arasında açık olacak olan fuar, 10:00 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
9’ncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakamlar, Siyasi Parti il ve ilçe Başkanları, ilçe Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri, Fuarın Onur Konuğu Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Askeri ve mülki erkân ile STK Temsilcileri, Vakıf DernekOda başkanları, muhtarlar, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda kitapsever katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan 9’ncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Onur Konuğu Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, ''Yunus Emre de olduğu gibi Mehmet Akif de olduğu gibi, Necip Fazıl da olduğu gibi, Sezai Karakoç da olduğu gibi; şairlerimiz sadece verdikleri eserler ile anılan birer şair olmanın yanısıra milletin önünü açan bir düşünüre dönüştüler. Bildiğiniz gibi modernizm esas itibarıyla tevhid dinlerinin ilkelerinden hareket ederek varlığı büyüten ve evrendeki var olanları sair olma gücünden temizleme olarak özetlenebilir, yani evrende varlık alanında tanrıdan başka etkili olan hiçbir güç yoktur. Modernizm süreç içerisinde insanı anlamdan arındırmak ve insanı anlamsız bir makineye dönüştürmek olarak anlaşılmış ve özellikle 18. yüzyıldan itibaren insan öte dünya fikrini iptal ederek yeryüzünde yaşamaya çakılı kalmış ve dünyayı klasik geleneklerde özellikle İslam geleneğinde olduğu gibi sıfat olmaktan çıkartıp bir cisme dönüştürmüştür. Ne demektir bu Kur'anı Kerim'de bildiğiniz gibi dünya ve ahiret diğer sıfat olarak belirtilmiştir. Hiçbir zaman bizim geleneğimizde dünya ve ahiret isim halini almamıştır. İsim çünkü özel bir şeydir değişmez, sıfatı değiştirirsiniz kırmızı kalem dersiniz, yeşil kalem dersiniz kalemin sıfatları değişir ama kalemin kendisi değişmez'' dedi.

“Kitabın iyisi kötüsü değil, kitapların hepsini okuyun”
Malatya’da ilk olarak 1980 yıllardan sonra Kitap Fuarı adı altında etkinliklerin düzenlenmeye başladığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Daha önce nikah salonunda kısa metrajlı lokal anlamda kitap fuarları yapıldı. Daha sonraki süreçlerde yine kırtasiyecilerin kitaplarını sergiledikleri ve kendi imkanlarıyla yine bölgeye hitap edecek ölçekte kitap fuarları gerçekleştirmeye gayret ettiler. 2012 yılında dönemin valisi Ulvi Saran beyefendi ve dönemin Belediye Başkanı Ahmet Çakır beyefendi daha ulusal nitelikte bir şekilde düzenlenmesi noktasında irade kararlılığını ortaya koydular ve bugün 9’ncusunu gerçekleştiriyoruz.
2012 yılından 2019 yılına geldiğimiz tarihe kadar fuarlarımız gerçekleştirildi ancak, 2020/2021 yılında yaşanan pandemi nedeniyle bu iş iki yıl inkıtaya uğrattık. Esasında insanlık tarihine baktığınız zaman insanlık tarihinde önemli gün ve olaylar vardır, buluşlar çeşitli icatlar vardır. Buluşlar insanlık tarihini ve insanlığın akışını da birlikte beraberinde değişim sürecine uğratır. Yazının bulunması, kâğıdın bulunması, buharın bulunması, elektriğin bulunması, telekomünikasyon bilgisayarın bulunması ve son süreç içerisinde de akıllı robotların yapay zekâların gündemimize girmesi ki daha önümüzdeki süreçte neler var onu bilemiyoruz. Tabi kâğıdın bulunması, matbaanın bulunması bilginin dağıtımı ve bilginin sürekli bir şekilde hızlı bir şekilde yayılmasını aynı zamanda insanlığın da hızlı bir şekilde yükselmesini beraberinde getirmiştir. Bizim inancımız ve dinimizin bize ilk emri ''oku'' emridir. Diğer taraftan Türk tarihine baktığımız zaman onun abidelerine bakıyorsunuz ilk yazılı anıtlarımız Orhun abideleri ve Yenisey anıtlarıdır. Onlarda da Türk milletine öğütler vardır. Bilge Kağan diyor ki üstten Gök çökmedikçe altta Yağız yer delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir ey Türk titre ve kendine dön. Türk tarihine baktığınızda İslam tarihine baktığımızda bize emir olunan şeyler bize verilen görevler hakikaten önemlidir. Özellikle matbaanın bulunuşu ve matbaanın ülkemize geç gelmesi de biraz bizi sıkıntıya uğratmıştır, yani bilginin seyrek dağıtılması arasındaki süreçte ama Osmanlı'nın son döneminde matbaanın İbrahim Müteferrika tarafından getirilmesi ve bilginin yaygınlaştırılması dağıtılması önce de Sahaflar vardı, sahafların bu işleri yazılı olarak elle yazmaları hakikaten zordu. Bunun dağıtımı da hakikaten çok zor oldu diye gözümüzün önünde geliyor. Okuduğumuz zaman kişiliğimizin benliğimizi ve karakterimizin oluşmasını kendi zihinsel muhasebemiz ve zihinsel muhakememizi, yol haritamızı ve yön pusulamızı çizmiş oluruz. Okuduğunuz kitapları da egemenliğinizin altına alın. Sadece Kur’anı Kerim’e teslim olun'' dedi.
Fuar hakkında bilgi veren Güran, ''9’ncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımız, bugün yeni yapmış olduğumuz Fuar merkezimizde gerçekleştiriliyor. 300'ün üzerinde yayınevi 300’ün üzerinde yazarımızın katılımıyla ve katılan yazarlarımızın gerek sivil toplum örgütleri ile söyleşi, gerek öğrencilerimiz ile birebir söyleşi, gerek kitapseverlerle imza törenleri, paneller sempozyumlar konferanslar gibi etkinliklerle dolu dolu geçecektir. Yeşilyurt Belediyemiz ile Battalgazi Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz de bu işin paydaşıdır. Ayrıca üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Turizm İl Müdürlüğümüz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız da bu işin birer paydaşıdır” dedi.

“Fuar alanına kitapseverler ücretsiz taşınacak”
Fuarın ilk günü nedeniyle yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiğini tahmin ettiklerini ve bunun çok önemli bir rakam olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Belediyemiz ücretsiz olarak fuar yerine öğrencilerimizi, vatandaşlarımızı taşıyor. Ayrıca kitap almak isteyen değerli hemşerilerimiz çocuklarımız ola ki kitap alacak ekonomik maddi gücü yok onlara da burada Büyükşehir ve ilçe Belediyelerimiz tarafından kitap alma kuponları veriliyor. O kuponlarla gidip ihtiyaç duydukları kitapları alabilecekler. Bu anlamda belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii Valiliğimiz bu işin lokomotifidir. Sayın valimizle biz bu 4 yılı geçen süre içerisinde birlik beraberlik içerisinde çok güzel bir çalışma örneği sergiledik'' şeklinde konuştu.

“Kitap okumak için özel zaman ayırmamız gerekir”
Açılış programı nedeniyle bir konuşma yapan AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık da konuşmasında “Bugün Büyükşehir Belediye başkanlığımızın ev sahipliğinde çok kıymetli bir programa sizlerle birlikte eşlik ediyoruz. Ben öncelikle Kıymetli Valimize ve Değerli Belediye Başkanına bu organizasyonu Malatya ile yeniden buluşturdukları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Okuduklarımızı, öğrendiklerimizi, yazdıklarımızı kendimize, bilime vakfettiğimiz her anda o cesaretle korkmadan emin adımlarla ülkemiz için, milletimiz için, neslimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sene Sezai Karakoç anısına düzenlenen bu programda diriliş neslinin öncüsü Sezai Karakoç'u da rahmetle anıyorum. Bir kitapsever, bir kitap dostu olarak söylüyorum kitap okumak için özel zaman ayırmak gerekir ve en çok üzüldüğüm koşarken koştururken en çok üzüldüğüm vakit kitap okumak için zaman ayıramamaktır. Biz kitapları okuyarak onlara gereken zamanı ayırarak kendimize ciddi manada değer katacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

“Malatya’ya Kitap Fuarları çok yakışıyor”
Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de Malatya’nın okuyan bir şehir olduğunu belirterek, “Malatya sevgi ve barışın, huzurun hakim olduğu bir şehir. Malatya'ya kitap fuarları gerçekten çok yakışıyor. Özellikle kadim medeniyetimizin, bizim mensup olduğumuz medeniyetin kitap üzerine kurulduğunu düşünürsek kitap okumanın ve kitapla haşır neşir olmanın ne kadar önemli olduğunu idrak ederiz. Gerçekten insanımızın kitaba erişimini kolaylaştırma adına, insanımızın kitapla buluşma noktasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla millet kütüphaneleri oluşturma noktasında büyük gayretler gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, bütün bakanlıklar içerisinde en yüksek bütçeye sahip bir bakanlık haline getirildi. Malatya’mıza bir Millet Kütüphanesi kazandırmak için çalışmalar devam ediyor. İnşallah açılışını da yakında gerçekleştirmiş oluruz. Ben özellikle bu farın da bizlerin kitapla buluşması noktasında bir vesile olacağına inanıyorum. Çok güzel yazarları ilimizde ağırlama fırsatı bulacağız'' şeklinde konuştu.

“Yazarlar ve şairler insanın hakikati bulma çabası için ter döken insanlardır”
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Isparta Valiliği görevine atanan Vali Aydın Baruş açılış töreninde veda konuşması yaptı. Baruş, ''Okumanın ve tefekkürün en önemli kaynağı kitaptır. Okurken kendimizi bambaşka dünyaların eşiğinde buluruz. Önümüzde keşfedilecek daha nice kapılar açılır. Okumayan sorumluluk üstlenmeyi sevmeyen kişidir. Başkalarıyla düşüncelerini paylaşmak ise daha büyük bir sorumluluk düzeyidir. Kalbi düşüncelerinizi başkalarına açmak cesaret ister. Bu cesareti gösterenler ancak yazarlar ve şairlerdir. Yazarlar ve şairler insanın hakikati bulma çabası için ter döken insanlardır. Düşüncelerimizi ve hislerimizi başkaları ile paylaştığımız ölçüde samimi dostane ilişkiler geliştirebiliriz. Kitap bir rehberdir ve bu rehberlerin başı Kur'anı Kerim'dir. Bize hayatı öğretendir kitap, hayat yolunda bizlere yol gösterendir. Sevgili Peygamberimizin sünnetidir, hadisleridir kitap, insanlığın binlerce yıllık medeniyet birikimini bizlere anlatandır kitap, atalarımızın bizlere emaneti medeniyet mirasını öğrendiğimiz kaynaktır kitap. 9’ncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, hem yeni kitaplarla tanışmak için bir vesile, hem bu kitapları yazan, ter döken ve bizlerle düşüncelerini paylaşan çok değerli yazarlarımızdan, şairlerimizle bir tanışma fırsatı olacaktır. Malatya'da yeni yazarların ve şairlerin ortaya çıkmasına da kapı aralayacak bir organizasyondur bu. Malatya'nın kültür ve fikir hayatına çok değerli bir katkıdır bu. Tüm kitapseverleri fuara bekliyoruz” dedi.

Göz yaşlarına hakim olamadı
Vali Baruş, yaptığı konuşmasında gözyaşlarına hâkim olamazken, Malatya’yı çok sevdiğini ve Malatyalıların haklarını helal etmelerini istedi. Vali Baruş’un yaptığı konuşma sonrasında 9’uncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılış törenine katılan konuklar Vali Baruş’u ayakta alkışladı. Yapılan konuşmaların ardından, Gürkan ve Baruş tarafından Onur Konuğu Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na plaket ve kayısı hediye edildi.
Daha sonra fuarın kurdelesi katılımcılar tarafından hep birlikte kesilerek açılışı yapıldı. Ardından da tüm katılımcılar Kitap Fuarını birlikte gezdiler. Onur konuğu Fazlıoğlu’nun imza etkinliğinin yapıldığı standı da gezen Baruş, Milletvekilleri Çalık, Tüfenkci ve Başkan Gürkan, Fazlıoğlu’na kitap imzalattı.
Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kitap Fuarına gitmek isteyen vatandaşlar için fuar süresince şehir merkezi Emekliler Parkı önünden 11.00 19.30 saatleri arasında her 30 dakikada bir ücretsiz otobüs seferi düzenleneceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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