Akıllı telefonlara dikkat Akıllı telefonlar bireyleri esir alan bir araca dönüştü

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Teknoloji Bağımlılığı Komisyon Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sağlam bir programda, teknoloji bağımlılığının her kesimden insanı etkileyen bir soruna dönüştüğünü söyleyerek, akıllı telefonların bireyleri esir alan bir araca dönüştüğünü kaydetti.

İnönü Üniversitesi Radyo Kampüs’te yayınlanan Eğitim Söyleyişleri programının konuğu İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Teknoloji Bağımlılığı Komisyon Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sağlam oldu. Ayşenur Deniz’in sunduğu programda “Teknoloji Bağımlılığı” konuşuldu. Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün kurulum amacını anlatan Doç. Dr. Mehmet Sağlam “Ülkemizde son birkaç yıldır bağımlılıkla mücadele konusu devletin top yekün üstlendiği bir sorumluluğa dönüştü. Bu çerçevede üniversitelerde bağımlılıkla mücadele koordinatörlükleri oluşturuldu. İnönü Üniversitesinde 2022 yılı içersinde bağımlılıkla mücadele koordinatörlüğü kuruldu. Bu koordinatörlüğün altında farklı bağımlılıklarla mücadelede alt komisyonları oluşturuldu. Ben de bu çerçevede Teknoloji Bağımlılığı Komisyonu’nun hem başkanlığını hem de üyeliğini yürütüyorum. Komisyonların temel amacı başta kendi üniversite öğrencilerimiz olmak üzere bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmaktır. İnsanımızı tehdit eden bir riskle karşı karşıyayız. Bu riske karşı yapacağımız ilk şey farkındalık oluşturmak. Malatya’da farklı kurumlarla işbirliği yaparak farkındalık çalışmalarını kampüs dışına da ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.



“Akıllı telefonlar bireyleri esir alan bir araca dönüştü”

Teknoloji bağımlılığı konusunun son zamanlarda daha sık ele alındığını ve teknoloji bağımlılığının her kesimden insanı etkileyen bir soruna dönüştüğünü söyleyen Sağlam, akıllı telefonların avantajlarının göz ardı edilmemekle birlikte bu telefonların bireyleri esir alan bir araca dönüştüklerinin altını çizdi. Çocuklara güvenli internet ortamı sağlamak adına literatüre “Dijital Ebeveyn” kavramının girdiğini ifade eden Sağlam, teknoloji bağımlılığının okul öncesi çocuklarına kadar indiği, her kesimden insanın yaşam kalitesini etkileyen olumsuz bir süreç olduğunu belirterek ebeveynlerin bu konuda çocukları için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Sağlam, komisyonların yaptığı çalışmaları ve yapılan etkinlikleri takip etmek isteyenlere İnönü Üniversitesi web sayfasında yer alan “Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü” başlığına girildiği zaman her bir komisyona rahatlıkla ulaşılabileceğini belirtti. Teknolojinin planlı ve kontrollü bir şekilde kullanıldığında bağımlılığın söz konusu olmayacağını vurgulayan Sağlam “Teknoloji hayatımızın bir parçası bunu bırakamayız ama bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Hayatınızın kontrolü siz de olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

