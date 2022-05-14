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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci Sokak sıcak asfalta kavuştu

İHA

Demirci Sokak sıcak asfalta kavuştu

Battalgazi’nin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarla Meydanbaşı Mahallesi’ndeki Demirci Sokağı ilk kez sıcak asfalt ile buluşturdu.
‘Yol medeniyettir. Yol hayattır’ mottosuyla hareket eden ve hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren Battalgazi Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Eş zamanlı çalışmalar ile aynı anda birçok mahallede hizmet üretmeye devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Meydanbaşı Mahallesi Demirci Sokak’ta sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. İlk kez sıcak asfalt çalışması yapılan Demirci sokaktaki bu hummalı çalışmalar, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.

Mahalle sakinleri çalışmalardan memnun
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yatırımlarına övgüler yağdıran mahalle sakinlerinden Reşit Yeler, “Battalgazi Belediyemiz mahallemizi sıcak asfalt ile buluşturdu. Mahallemiz yaz ayında tozdan kışın ise çamurdan kötü durumdaydı. Belediyemiz hemen bir çalışma başlattı ve sorunlarımız çözüme kavuştu. Rabbim ömürlerini uzun eylesin. Battalgazi’nin her yerinde hizmet var. Duamız başkanımızla. Yollarımız çok güzel oldu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” derken Bayram Dündar isimli mahalle sakini ise “Sokağımızdaki tüm evlere doğalgaz geldi. Çalışmaların tamamlanması ile sokağımız yenilendi. İlk kez sıcak asfalt döküldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Canı gönülden teşekkür ediyorum”
Çalışmalar ile Demirci Sokağın modern bir hale getirildiğini aktaran Meydanbaşı Mahallesi Muhtarı Ramazan Şener, “Battalgazi Belediyemiz hem caddelerde hem de ara yollarda çok güzel işlere imza atıyor. Daha önce burada kilit taşı seriliydi. Yapılan kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarının ardından yolları çok kötü hale geldi. Sokağımız çok dar bir sokaktı ve yazın tozdan kışında çamurdan geçilmiyordu. Durumu Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve yetkililere ilettik. Kısa süre içinde sorun ortadan kalktı. Osman Güder başkanımıza ve gece gündüz sahada çalışan Battalgazi Belediyesi ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma ortaya koydular. Sokağımız daha modern bir görünüme kavuştu” dedi.

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