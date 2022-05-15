İNÜ Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu 20. yılını kutluyor

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) kuruluşunun 20'nci yılını kutluyor.
İÜDAKS Başkanı Abdulvahap Apaydın, 5 yıldır İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu’nda aktif olarak görev aldığını belirterek, İÜDAKS'ın İnönü Üniversitesi'nin en eski topluluklarından biri olduğunu vurguladı.
Apaydın, “20012002 döneminde Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu olarak kuruldu. Bu yıl topluluğumuzun 20'nci yılı, bu yıla özel faaliyetlerimiz olacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yüksek dağlara tırmanışlar planlanıyor. Bugüne kadar yaptığımız kaya tırmanışları, buzul tırmanışları gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaptığımız büyük tırmanışlar, milli takıma çıkardığımız büyük sporcularla beraber topluluğumuz her bölgede aktif olarak rol alıyor” dedi.
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