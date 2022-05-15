Kazada ölen 2'si bebek 3 kişinin cenazesi Muş'a gönderildi

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-MALATYA'nın Kale ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden sürücü Şehmuz Er (29) ile oğlu Enbiya (1) ve baldızının kızı Zeynep Tuaç'ın (1) cenazeleri, memleketleri Muş'a gönderildi.

Bursa'dan memleketi Muş'a gitmek için yola çıkan Şehmuz Er yönetimindeki 14 ABM 338 plakalı hafif ticari araç, dün sabah saatlerinde Malatya'nın Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Şehmuz Er, oğlu Enbiya Er ve baldızının kızı Zeynep Tuaç hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Günay Er (20) ile baldızı Melekşah Tuaç ve eşi Erdal Tuaç da yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

2'si bebek 3 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu´ndaki işlemlerinin ardından memleketleri Muş'un Korkut ilçesine gönderildi. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-15 11:46:02



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