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Rektör Kızılay’dan ‘kendinizi iyi yetiştirin’ önerisi

İHA

Rektör Kızılay’dan ‘kendinizi iyi yetiştirin’ önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Türkiye Hemşireler Derneği Malatya Şubesi işbirliği ile 1218 Mayıs Hemşirelik Haftası programı düzenlendi. Hemşirelik mesleğinin önemine vurgu yapıldığı programa Hemşireler Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş konuşmacı olarak katıldı.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Naci Şavata, Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Zafer Kırçuval, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran, TÖTM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan TÖTM Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Leyla Kılıç, günümüzde hemşirelik mesleğinin uygulama ve teorinin dışında güçlü aritmetik ve beceriler ile birlikte iyi ve etkin bir iletişim kurabilme yeteneğini de bünyesinde barındırması gerektiğini vurguladı. Kılıç, hemşireliğin hem Türkiye hem de dünya için vazgeçilmez ve en çok ihtiyaç duyulan mesleklerden biri olduğunu ifade ederek, “Hemşirelik ve tüm sağlık çalışanları salgın boyunca çok acı ve zorluk çekmiştir, çok fazla virüse maruz kalmış olmakla birlikte sağlıkta şiddet, iş yükünün artması gibi zor süreçler yaşamıştır. Bu zor süreçte hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle ve şükranla anıyorum. Hala bitirmeye çalıştığımız bu süreç hepimiz için zorluklar meydana getirmiş olmakla birlikte mesleki anlamda gözlem yapma, çözüm bulma gibi tespitleri de mesleğimize kazandırmıştır” dedi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Servet Boyraz ise, hemşirelik mesleğinin insanların yüreğine dokunabilmek ve insanların en zor zamanlarında yanlarında birilerinin olduğunu bilmelerini sağlamak olduğuna dikkat çekti.
TÖTM Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran da Hemşirelik Haftası’nın tarihçesinden bahsederek konuşmasına başladı. Başkıran, “Hemşire, dediğimiz zaman aslında hoşgörü, sevgi ve sadakatin dışında bütün insanlığa dil, din, ırk gözetmeksizin hepsine eşit şartlarda davranan bir bireyden bahsediyoruz. Hemşirelik, kutsal bir meslektir. Covid19 sürecinde göstermiş oldukları başarı, sevgi ve şefkatin yanında vefat eden bütün hemşire arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Bir cerrah olarak hemşire arkadaşımın ameliyatta bize ne kadar yardımcı olduğunu, hemşire olmadan hiçbir şeklide operasyon yapamayacağımızı çok iyi biliyorum. Dolayısıyla 1218 Mayıs Hemşirelik Haftası’nı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz ise sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunu hemşirelerin oluşturduğunu ifade etti. Aylaz, hemşireliğe yapılan yatırımın, insanlığa yapılan yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de hemşirelik eğitiminin lisans programında verilmekte olduğunu hatırlatan Aylaz, Türkiye’de toplam 16 Hemşirelik Fakültesi bulunduğunu belirtti.
İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi hakkında bilgi veren Aylaz, “İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim Yılı’nda örgün öğrenci sayımız 1264’tür. Önümüzdeki yıllarda öncelikli olarak Hemşirelik Fakültemizin eğitimde akreditasyon sürecini tamamlamak ve İngilizce hemşirelik bölümünü açmak temel hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Rektör Kızılay’dan ‘kendinizi iyi yetiştirin’ önerisi
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hemşirelik mesleğinin insanı tedavi eden, bakım yapan bir sanat, bir bilim olduğunu vurgulayarak, “Hemşirelik Haftası vesilesiyle hemşirelerimizin ne kadar önemli bir meslek icra ettiklerinin tüm ülkemizde hatta dünyada farkındalık oluşturmasından çok mutluluk duyuyorum. Sevgili öğrenciler sizler de mutlaka şehirde, üniversitemizde sizi ilgilendiren bu hafta ile ilgili programa katılın. İyi yetişin, yetkin olun, uygulamada kendinizi iyi yetiştirin. Sağlık bir ekip işi, bütün sağlık mensuplarıyla iyi bir iletişim kurun” şeklinde konuştu.
Programa konuşmacı olarak katılan Hemşireler Derneği Başkanı Azize Atlı Özbaş, “ Hemşireler, Öncü Bir Ses Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklarına Saygı Gösteren” isimli bir seminer verdi.
Özbaş, Türkiye Hemşireler Derneği’nin (THD) şu anki konumu hakkında bilgi vererek, “Pandemi şunu gösterdi, en gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi gerçekten alarm vermeye başladı ve sağlık hizmetleri hastalık konusuna odaklandığı sürece ikinci ve üçüncü basamak hizmetler konusunda bir süreç yaşamaya devam edeceğiz. Sağlık hizmetlerinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yaşadığımız çevreye bakarak, görerek ne olup bittiği analiz etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
Program, Aylaz’ın, Özbaş’a çiçek takdimi ardından son buldu.

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