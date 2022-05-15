Şeyh Ali Kara dualarla anıldı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Malatya’nın Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi'nde türbesi bulunan Mürşidİ Kamil Ali Kara Efendi'nin ahirete irtihallerinin 51. sene devriyesi nedeniyle mevlidi şerif okutuldu.



Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi'nde türbesi bulunan Mürşidİ Kamil Ali Kara Efendi'nin ahirete irtihallerinin 51. sene devriyesi nedeniyle Örükçü Mahallesi’ndeki Şeyh Ali Kara Kara Külliyesi’nde mevlidi şerif okutuldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen programa AK Parti Malatya 22. ve 23. Dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyeleri ve Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ile siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan mevlitle ve ilahilerle devam etti. Kılınan öğlen namazının ardından ise katılımcılara yemek ikram edildi.

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