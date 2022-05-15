14. Uluslararası Kısa Film Festivali dolu dolu geçecek

Malatya İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali'nin bu yıl dolu geçeceği bildirildi.

14. Uluslararası Kısa Film Festivali 1618 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. 16 Mayıs Pazartesi günü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 19,30’da açılış, 18 Mayıs Çarşamba günü de saat 19,30’da kapanış töreni gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde birinci gelecek filime 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL ve üçüncüye de 3 bin TL ödül verilecek.

Dolu dolu geçeceği bildirilen 14. Uluslararası Kısa Film Festivali açılış ve kapanış törenleri ile seminer salonlarında finalist filmlerin gösterim etkinliklerinin yapılması hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi.

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