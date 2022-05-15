Güder, 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturdu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in gayretleri sonucunda başlatılan Eskimalatya ve Hatunsuyu mahallesindeki tren hatları alt geçidinde startı verilen tüp geçit çalışmaları devam ediyor. 40 yılı aşkın bir süredir çözülemeyen soruna neşter vuran Başkan Güder, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Eskimalatya ve Hatunsuyu mahallesinde darlığı sebebiyle 40 yılı aşkın bir süredir ilçedeki trafik akışında büyük sorun oluşturan tren hattı alt geçitleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in girişimleriyle çözüme kavuşuyor. İlçede trafiği tehlikeye düşürecek birçok unsuru ortadan kaldıran Başkan Güder’in talimatları üzerine Battalgazi Belediyesi mühendisleri tarafından projelendirilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun onayı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından tren hattı alt geçitlerinde yapımına başlanılan Tüp Geçit çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çelik Plakalı Koruge Borudan oluşan Tüp Geçit çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Güder, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



“İlçemizdeki trafik akışı rahata kavuşacak”

Çalışmaların tamamlanması ile ilçedeki trafik akışının daha sağlıklı bir şekilde sağlanacağına dikkat çeken Başkan Güder, “Alacakapı ve Hatunsuyu mahallemizin bulunmuş olduğu alanda demiryolunun çok eskiden geçmiş olması nedeniyle taştan yapılan alt geçit vardı. Dar olması nedeniyle araçlarımız buradan zor geçiyordu ve kazalar meydana geliyordu. Göreve geldikten sonra buralarla ilgili çalışma başlattık ve talebimizi ilgili bakanımıza ilettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız talebimize olumlu baktı ve çalışmaların startı verildi. Eskimalatya bölgemize 2 tane tüp geçit yapılıyor. 8 metre eninde ve 9 metre yüksekliğindeki yapılan geçitlerin tamamlanması ile ilçemizdeki trafik akışı sağlıklı bir şekilde ilerleyecek. Hatunsuyu bölgemizde de 13 metre eninde ve 9 metre yüksekliğinde yapılacak. Tabi bu rakam yol güzergahına göre düzenlenebiliyor. Diğer alt geçitlerimizi de yeni modele göre şekillendirmek istiyoruz. İlçemizdeki tren güzergahının olduğu bazı noktalarda hemzemin geçitleri de var. Buralarda da kazalar yaşanıyordu. Bu yapılan tüp geçitler, ilçemizde inşallah bir başlangıç olur. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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