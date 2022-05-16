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Kronik hastalığı olan çocuklara moral etkinliği Kabullenerek tedaviye uyum sağlamanın önemi anlatıldı

İHA

Kronik hastalığı olan çocuklara moral etkinliği Kabullenerek tedaviye uyum sağlamanın önemi anlatıldı

Malatya’da, kronik hastalığı olan çocuklar ve ebeveynleri için moral etkinliği gerçekleştirildi. Doç. Dr. İlknur Ucuz, kabullenerek tedaviye uyum sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.
Malatya İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNÜKATUM) ve Kadın ve Aile Çalışmaları Topluluğu tarafından Kronik Hastalığı Olan Çocuklar ve Ebeveynleri için Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlknur Ucuz tarafından moral ve söyleşi etkinliği düzenlendi ve ilgi gördü.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Servisi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Doç. Dr. İlknur Ucuz’un yanı sıra İNÜKATUM Müdürü Prof. Dr. Müge Karadağ, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hilal Yayan ve Kadın Çalışmaları Topluluğu üyeleri ile kronik hastalığı olan çocukların ebeveynleri katıldı.
Etkinlikte konuşan Doç. Dr. İlknur Ucuz, ebeveynlerin çocuklarındaki hastalıklarına ait tecrübelerinden ve akıllarındaki sorulardan hareketle çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak sağlayabileceği destek ve yardımlardan söz ederek, “Çocukların kendilerinde var olan hastalığı ve bu konuda ebeveynlerinin duygularını anlamadığını, erişkinlerin ise her şeyi anladığını düşünüyoruz. Oysaki çocuklar çevrelerindeki pek çok durumu fark eder, anlar. Çok küçük yaştaki çocuklar ve hatta bebeklerde bile pek çok durumda duygusal anlamda bir takım değişiklikler olur. Bu nedenle daha bebeklik çağında bile çocuklar sizin duygularınızı anlar. O yüzden çocukların güçlü olduğunu, her şeyi anladıklarını, duyguları olduğunu ve her şeyi sezinleyebildiklerini unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. İlknur Ucuz, hastalıkla mücadelede en önemli adımın kabullenme olduğunu belirterek şunları dile getirdi:
“Kabullenmek çok kolay bir şey değil. Ama kabullenmekte ilk adım çocuğumuzun güçlü olduğuna ve onun her şeyi anlayabildiğine inanmaktır ve sonra kabullenme ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerini çözüme kavuşturmaktır. Çünkü biz hastalığı kabullenmezsek hastalığı yenmek daha da zorlaşır.”
Ucuz, çocuğun hastalığını kabullenme sürecinde en sık karşılaşılan sorunlardan birinin suçlu arama olduğunu belirterek, bu durumun hem ebeveynin hem de çocuğun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini, onun suçlu aramaya gerek olmadığını, bu hastalıkların herkesin başına gelebileceğini, kabullenerek tedaviye uyum sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.
Kronik hastalıklarda belirsizliklerin çok fazla olduğunu bildiren Ucuz, “Sürekli bir belirsizlik var. Ama şunu unutmamak lazım, ‘Önce ben bunu kabullendim, kabullendikten sonra ben en iyi sonuca ulaşmak için ne yapabilirim?’ şeklindeki düşünceler önemli bir adımdır. Bu hastalıklarda ebeveynlerin ve çocukların ruh sağlığının çok büyük etkisi var. Pek çok anne bana şunu söylüyor: ‘Önce çocuğum önemli.’ Ben de diyorum ki, hayır önce sen önemlisin. Sen iyi olmadığın sürece senin çocuğuna da iyi ve faydalı olman mümkün değil. Sen iyi olmazsan çocuğuna yeterince yardım edemezsin” şeklinde konuştu.
İNÜKATUM Müdürü Prof. Dr. Müge Karadağ da, İnönü Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak düzenledikleri her etkinlikte topluma ve aileye destek sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Anneler hastalıktan çocuklarına dayanarak, çocuklar da annelerine dayanarak kurtulacaklar. Onun için her zaman çok güçlü durmanız lazım. İnsan bazen tükenebiliyor ama destek ve tedavilerle, hastalıklarla mücadele ederek iyi sonuçlara ulaşmak mümkün. Ben katılımınızdan dolayı hepinize ve bizlere destek vererek bilgilerini paylaşan hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Etkinlik, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Kayhan Tetik’in sorumluluğunda Tıp Fakültesi öğrencilerinin kronik hastalığı olan çocukları ziyaret ederek, Terapötik Oyunlar oynaması ve hediye takdim etmesi ile sona erdi.

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