Öğrencilere kültür ve tarih gezisi

Malatya Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine DiyarbakırMardin ilerine kültürel ve tarih gezisi düzenlendi.

Öğrencilerin ders dışında kültür ve tarih bilgilerini arttırmak, arkadaşlık ilişkilerini pekiştirmek için hafta sonunda iki ile giden öğrenciler, mutlu döndü. Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Semra Atalmış, Müdür Yardımcısı Hüseyin Ünal, okulun Gezi Kulübü Başkanı Nihal Avcil ile gezi programında öğrencilere eşlik ettiler. Organize edilen Diyarbakır ve Mardin gezisine öğrencilerin ilgisi yoğundu. Toplamda 45 kişilik gurup ile günü birlik yapılan gezide öğrenciler yeni yerler görmenin heyecanını doyasıya yaşadı. “Tarih Kokulu Masal Şehir” olan Mardin ve Diyarbakır’a günü birlik planlanan gezi sabahın erken saatlerinde lisesi öğrencileri, öğretmen, idarecilerin katılımıyla neşeli bir şekilde başladı. Kültürel ve tarihi mekanları gezen öğrenciler, kent hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldular. Ardından Mardin’e geçen öğrenciler, ‘Müze Kent’ olarak adlandırılan şehirde Dayrül Zaferan Manastırı, Kasımiye Medresesi, Hasankeyf, Midyat, Mardin Kent Müzesi başta olmak üzere çok sayıda tarihi ve kültürel mekânı gezdi. Geziden büyük keyif alan ve güzel anılarla Arguvan ilçesine dönen öğrenciler, Arguvan İsaköylü Gurbetçilerden gezi masraflarını karşılayan Güllü Şatır'a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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