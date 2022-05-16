Malatya'da restoran ve kafeler dijitalleşiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google iş birliği ile gerçekleştirilen “Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor” Projesi’nin Malatya’da tanıtımı yapıldı.

Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla TESK ve Google.org işbirliği ile başlatılan Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi Eğitim Tırı Malatya’da çalışma yürüttü. Projenin Malatya açılış törenine İl Ticaret Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek, Malatya Lokantacılar Odası Başkanı Murat Keskin ile oda başkanları ve esnaflar katıldılar.

Malatya Lokantacılar Odası Başkanı Murat Keskin, “Malatya Lokantacılar Odası olarak bu projeyi gerçekleştirmedeki amacımız bizim sektördeki iki büyük şirketin esnafımızın üzerindeki büyük bir yükü kaldırmak amacıyla kendi esnafımızı kendi dijital platformunu oluşturmaktır. İnşallah Malatya’ya ve esnaflarımıza da faydamız olur. Bunlar haricinde sadece lokantacılar ve kafeciler değil, diğer esnaflarımızda gelip buradaki bu oluşumu görüp burada bilgilerden faydalanabilir. İnşallah Malatya için hayırlı bir proje olur” dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkan Vekili Orhan Özbek, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Google iş birliği ile gerçekleştirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi eğitim TIR’ı Malatya’ya gelerek burada esnaflarımıza tanıtım yapacak. İnşallah esnaflarımız yararlanır. Bu projede emeği geçen, başta TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken olmak üzere herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, “Esnafımız dijitalleşerek, dijital metotlarla pazarlama tekniklerini uygulayarak daha verimli ticarete ve sonuca ulaşabilmesi için güzel bir proje. İnşallah bu projeden özellikle restoran ve kafelerimiz yeterince faydalanınca dijital metotlarla pazarlamalarını yapar ve daha büyük ve yüksek cirolara sahip olabilirler” şeklinde konuştu.

Eğitim Uzmanı Emrah Daştan ise “Pandemide online yeme içme sektörünün nominal olarak yüzde 100’ün üstünde büyüdüğü, online siparişlerin dört kat arttığı dikkat çekiyor. Pandemi ile değişen müşteri davranışlarına göre, mobil telefonlar online siparişte en çok kullanılan araç haline geldi. Bu verilerden yola çıkılarak, Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile Türkiye’deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan www.esnafakademi.org eğitim portalı oluşturuldu. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı içerisinde ‘Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama’ modülleriyle işletmeler hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Ayrıca eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor” diye konuştu.

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