Malatyalı Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Malatyalı Güreşçiler, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grekoromen Grup Şampiyonasında başarı göstererek, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etmenin sevincini yaşıyor.

Kars’ta iki gün düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grekoromen Grup Şampiyonasında Malatya Güreş Takımı, grubu ikinci olarak tamamladı.

Başarısından dolayı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde eden sporculara, Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediye verileceği kaydedildi.

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