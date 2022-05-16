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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da oğlu tarafından öldürülen şahsın evinde keşif yapıldı

İHA

Malatya’da oğlu tarafından öldürülen şahsın evinde keşif yapıldı

Malatya’da 15 yaşındaki oğlu tarafından silahla öldürülen Mehmet Şireli’nin evinde keşif yapıldı. Katil zanlısı Ö.Ş. cinayeti işlediği eve getirildi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde sabaha karşı meydana gelen olayda, İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Şireli (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş. Mehmet Şireli’nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Şireli kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Şireli’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte teslim oldu
Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan Ö.Ş.’nin götürüldüğü polis merkezinde ifadesi alınırken, keşif için öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında olayın gerçekleştiği adrese getirilen Ö.Ş.’ye aile yakınları tepki gösterdi. Yaklaşık 30 dakika süren keşif sonrası polis merkezine götürülen Ö.Ş.’nin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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