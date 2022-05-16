Muratcan’ın askerlik hayali gerçek oldu Malatya Jandarmasından duygulandıran klip

Malatya’da 20 yaşındaki engelli Muratcan’ın her zaman kurduğu askerlik hayali, annesinin İl Jandarma Komutanlığına yazdığı mektupla gerçeğe dönüştü.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Muratcan Tekin’in ağabeyi gibi askerlik yapma hayali ile bir mektup ile gerçeğe dönüştü. Anne Ayten Tekin, engelli olduğu için askere alınmayan oğlunun bir gün de olsa o şanlı üniformayı giymesi için Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın’a mektup yazdı. Mektupta, “Muratcan’ın annesi olarak sizden ricam olarak en büyük hayali abisi gibi asker olmak isteyen oğluma yardımcı olmanız” diyen annenin bu duygu dolu satırlarına cevap veren Kıdemli Albay Ercan Altın, “Böylesine milletine ve vatanına bağlı anne ve babalar oldukça bu bayrak asla inmez” diyerek Muratcan’ın hayalinin gerçeğe dönüşmesi için hemen harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı görevlilerce evinden alınan Muratcan, hayalini kurduğu askerlik için alaya getirildi. Burada üniformayı giyerek bir gün de olsa temsili askerlik altına alınan Muratcan’ın terhis belgesini ise Alay Komutanı Albay Ercan Altın verdi. Yıllardır kurduğu vatani görev hayalinin gerçeğe dönüşmesi ile Muratcan’ın ise yüzünde hem gurur hem heyecan vardı.

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