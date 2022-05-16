Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü

Malatyalı Tekvandocular, bölge şampiyonasından 14 madalya elde ederek başarı ile döndü. Başarılı olan 14 Malatyalı Tekvandocu, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Batman’da 1214 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) bölge Tekvando Şampiyonası müsabakalarından Malatyalı Tekvandocular başarı ile döndü.

Grup şampiyonasında 12 ilden, 110 erkek ve 90 bayan olmak üzere toplamda 200 sporcunun katıldığı müsabakalar çekişmeli geçti. Malatyalı sporcular, erkeklerde 3 Altın, 2 Gümüş ve 2 Bronz madalya alarak takım halinde birinci, Bayanlarda ise 2 Altın, 3 Gümüş, 2 Bronz madalya alarak takım halinde üçüncü oldu.

Başarılı olan 14 Malatyalı Tekvandocu, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

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