Pandemi sonrası için sosyal etkinlik uyarısı

Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Mustafa Uzunyılmaz bir programda, pandemi sürecinde eve kapanan insanların sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Covid19 süreci sonrasında insanlar sosyal etkinliklere daha çok vakit ayırmalı” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali çerçevesinde Sinema ve Tiyatro Oyuncusu Mustafa Uzunyılmaz, İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun prova sahnesinde öğrenciler ile buluştu.

Mustafa Uzunyılmaz, meslek hayatını, günümüz koşulları ile bağdaştırarak, “Ben uzun süredir sahneye çıkmadım, sahnede olmak güzel, heyecanlı bir şey. Oyun olsa çok farklı olurdu. Ama söyleşide biraz da günümüzün koşullarından yola çıkacağım. Bizim işimiz biraz insan mühendisliği gibi aslında. Hayatı toplamakla ilgili, ne kadar çok şey biriktirirsek ruhumuzdaki yansıma o kadar güçlü olur ve güçlü karakterler oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı. Uzunyılmaz, “Rol modellerinizi doğru seçmeye bakın, popüler kültürde aramayın. Elinizdeki cep telefonu ile malayani işlerle uğraşırsanız asla sizi insan olarak geliştirmeyecek. Sanal dünyada gülüşler, konuşma biçimi bile aynı. İnsan, kendi oluşturduğu teknolojiye teslim oluyor” şeklinde konuştu. Covid19 salgınının insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden Uzunyılmaz, pandemi sürecinde eve kapanan insanların sıkıntı yaşadıklarını hatırlattı. Uzunyılmaz, “Maalesef salgından kaynaklı eve hapsolma durumu yaşadık ve ciddi bir travma yaşıyoruz. Bu durumun sonuçları 45 yıl sonra çıkacak. Covid19 süreci sonrasında insanlar sosyal etkinliklere daha çok vakit ayırmalı. Özellikle tiyatro oyunlarının iyileştirici olacağını düşünüyorum. Gelişen teknolojiye karşı her zaman ayak uydurmalıyız ve teknolojinin iyi yönünü iyi kullanmalıyız” dedi.

Sinema ve dizi filmler üzerine tecrübelerini öğrencilere aktaran Uzunyılmaz, söyleşi sonunda öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.

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