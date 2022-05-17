Kale'de Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

Malatya'nın Kale ilçesinde 1521 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası nedeniyle Kale ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yapılan organizasyon ile Kale Kapaz (Bayrak Tepe) bölgesinde doğa yürüyüşü, uçurtma şenliği ve çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Özden, diğer kurumlardan personeller, bazı lise idareci, öğretmen, öğrenci ve aileleri katıldı. Güneşli ve temiz hava eşliğinde doğa yürüyüşü yaparak doyasıya uçurtma uçuran öğrenciler, halaylar çekip açık havada gönüllerince eğlendiler. İlçe Jandarma ekipleri öğrencilerin uçurtma şenliğine ortak olup, öğrenciler ile birlikte uçurtma uçurup gençlerle beraber halay çektiler.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, pandemiyle birlikte unutulan sosyal aktivitelere katılım sağlamak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla hazırlanan etkinliğin öğrenciler üzerinde olumlu etkisinin olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç ise 'İlçe gençlerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik. Düzenlediğimiz bu etkinlikler ile hem gençlerimizin birbirleri ile kaynaşmaları hem de gençlik haftasının gençlerimiz tarafından dolu dolu yaşanması için hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz, hem gençlerimizin gem de ülkemizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftasını kutluyorum'' dedi.

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