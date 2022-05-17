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Malatya’da ulaşımda büyük dönüşüm! 5 hemzemin geçit için çalışmalar başladı

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Eskimalatya ve Hatunsuyu mahallesindeki tren hatları alt geçidine yapılan tüp geçit çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Malatya’da ulaşımda büyük dönüşüm! 5 hemzemin geçit için çalışmalar başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Eskimalatya ve Hatunsuyu mahallesindeki tren hatları alt geçidine yapılan tüp geçit çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demir Yolları (TCDD) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, hemzemin geçitlerde çalışmalar başladı. Turgut Özal Üniversitesi ve Feribot İskelesine giden güzergâhta yer alan hidrolik yapıyla yapılmış, demiryolunun ilk yapılarından olan taş köprünün yerine yapılacak olan tüp geçit çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda bitirilmesi planlanan alanda çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Hemzemin geçitte bulunan taş köprüdeki geçişlerin yoğun olması ve tek geçişli olması nedeniyle yeni bir projenin yapılması Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilmesinin ardından, Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın (TCDD) çalışma başlattığı alanda çelik plakalı koruge borudan tüp geçit yapılıyor. İmar planına uygun bir şekilde çift gidiş gelişe uygun olarak yapılan çalışmaların imalatında son aşamaya gelindi.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “ Sayın Bakanımız ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın Ulaştırma Bakanlığında yapmış olduğu girişimler sonucunda Eski Malatya ve Hatunsuyu Tüp Geçidi, Samanköyü kuzey kuşak yolundaki hattımızın üstgeçidiyle birlikte, Anayurt Bulvarında üst ve alt geçit talep etmiştik. Eski Malatya ve Hatunsuyu Tüp Geçidinde yapılan çalışmalar devam ediyor. Kısa zamanda bitirilerek trafiğe açılacak. Samanköy üst geçidinin de ihalesi ve yer teslimi yapıldı” dedi.

“Tüp geçitle birlikte planlanan alt ve üst geçitler kısa zamanda yapılacak”
Hemzemin geçiş olarak tabir edilen, demiryollarının 1930’larda yaptığı geçişlerin mevcut araçlara yeterli olmadığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Özellikle Turgut Özal Üniversitemize giden otobüslerin başka güzergâhlardan geçmesi söz konusuydu. Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde seviyeyi düşürerek bazı araçların geçmesine imkân sağlamıştık ama oda sağlıklı değildi. Görev yaptığımız dönemde ilk işimiz söz konusu yolların 25 m sağ, 25 m sol tarafına yapılaşma yasağı getirdik ve ilerleyen aşamalarda üniversite olup sahil şeridi yoluyla diğer Elazığ yolunun bütünleşmesi anlamında genel bir planlama yapıldığı için ona göre bir dizayn yapmıştık. Mevcut yolun duble yol olmasına rağmen daralan bir menfez ve dar bir alandan geçiliyordu, yükseklik kota ve en açısından karşılıklı araç geçişinde trafikte tehlike yaratıyordu. Sayın Bakanımızla birlikte Ulaştırma Bakanlığımız ve Devlet Demir Yollarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde gerek Battalgazi alt geçidiyle ilgili, gerek Hatunsuyu alt geçidiyle ilgili, gerek Topsöğüt alt geçidiyle ilgili ve Anayurt Bulvarında 2.Ordu geçişleriyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Hatunsuyu ve Battalgazi’nin yer ihalesi ve yer teslimi yapıldı çalışmalar devam ediyor. Topsöğüt’ün ihalesi yapıldı, yakında yer teslimi yapılacak. Çalışmaların Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“ Şehrin bir bölgesinin değil, bütün bölgelerinin ihtiyaçları gideriliyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın göreve geldikten sonra açtığı yeni yollarla birlikte yaptığı çalışmalarla şehir trafiğinin rahatladığını söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Bilindiği gibi yol medeniyet. AK Parti döneminde gerçekten demiryollarına Atatürk döneminden sonra en fazla değer verilen ve bu noktada Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını demiryollarına, yollara yaptık, altyapıya yaptık. Malatya’mızda bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Anayurt Bulvarını açması ve yolların genişletilmesi noktasında kendi üzerine düşeni yaptı, teşekkür ediyoruz. Demiryolundan dolayı mevcut alanda bir boğaz vardı, tıkanıklık vardı. İmara uygun bir şekilde çalışma yapılması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız talimat vermişti. Bunun Ulaştırma Bakanlığımız ve Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından kabulüyle ihalesinin yapılmasıyla beraber Malatya’nın imarına uygun altgeçitlerinin olmasına vesile olunacak ve trafiği de haliyle rahatlatacak. Aynı zamanda bölgenin üniversite bölgesi olması ve sahil şerit yolundaki çalışmaların hızlanmasıyla beraber bölge canlanacak. Bu anlamda çift tüp geçidin önemi var. Biz, Malatya’yı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece şehrimizin bir bölgesi değil, bütün bölgelerdeki ihtiyaçların giderilerek Malatya’ya yakışır imar yollarıyla beraber ki başkanımız göreve geldikten sonra yeni bulvarla açarak hem şehrin hem de trafiğin rahatlamasını sağladı. İnşallah sene sonunda kuzey ve güney kuşak yollarını da büyükşehir belediyesi olarak hizmete aldıktan sonra Malatya trafiğinin de rahatladığını görürüz. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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