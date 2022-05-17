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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darende’de öğrenciler madalya için ter döktü

İHA

Malatya'nın Darende ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Gençlik Koşusu" düzenlendi. Öğrenciler madalya için ter döktü.

Darende’de öğrenciler madalya için ter döktü

Malatya’nın Darende ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “Gençlik Koşusu" düzenlendi. Öğrenciler madalya için ter döktü.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlen kros koşu yarışması düzenlendi. Darende Emniyet Müdürlüğü’nün uygulama noktasından başlayarak D 300 karayolu boyunca süren parkurda yapılan koşuya, ilçedeki çeşitli liselerden 11 kız ve 11 erkek öğrenci katıldı. Polis ekiplerinin de eşlik ettiği koşuya Gençlik Spor İlçe Müdürü Mithat Böke start verdi. Öğrencilerin ilçe merkeze yaptığı koşu çarşı merkezinde sona erdi.
Çekişmeli geçen yarışta, kız ve erkek öğrenciler birinci olabilmek için ter döktü. Havanın sıcak olması ve parkurun zorlu kısımlarında koşunun temposuna dayanamayan bazı öğrenciler ise bitiş çizgisine varmadan kendisini yere bıraktı. İlçedeki eğitimöğretim faaliyetinde bulunan 7 liseden toplam 22 öğrencinin katıldığı yarışmada, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencisi Salih Balcı birinci olurken, Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi öğrencisi Habibe Altundemir de kızlarda birinci oldu.
Yarışma sonrası yarışmaya katılan sporcu öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilirken dereceye giren öğrencilerin ödül ve hediyeleri 19 Mayıs da etkinliklerinde verileceği bildirildi.

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