Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sularında Malatya Sivas karayolu Sürür Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametine seyir halinde olan E.G. idaresindeki 44 ADJ 801 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Y.'ye (19) çarptı. Feci kazada genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sıla Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kızın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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