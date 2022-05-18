Sinema eleştirmeni Akça’dan eleştiri şikayeti

GazeteciYazar ve Sinema Eleştirmeni Kerem Akça bir söyleşide, son yıllarda sinema yazarlığı ile ilgili sosyal platformlarda çok fazla eleştirinin olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Malatya İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali çerçevesinde İletişim Fakültesinde, GazeteciYazar ve Sinema Eleştirmeni Kerem Akça’nın konuk olduğu “Sinema Yazarlığı” söyleşisi gerçekleştirildi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyler Yetkiner`in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Kerem Akça “Sinema Yazarlığı”, “Türkiye’de Sinema Yazarlığı”, “Film Analizi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?” konularında öğrencilere bilgi verdi. Daha önce deneyimlediği yazarlık anılarından söz eden Kerem Akça, “Sinema yazarlığının son 20 yıla kadar fark oluşturmak gibi bir şansı yok. Sinemada son 20 yıldır farklı eleştiri metotlarının yer aldığını görmekteyiz. Bu eleştiri metotları sosyoloji, psikoloji, feminist eleştiri ve teknik eleştiri metotları uygulanıyor genelde. Özellikle son 20 yılda sinema dergilerin ve blokların çıkmasıyla fark oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Akça, bir filme iyi ya da kötü demeyi çok basit bulduğunu, bunun belirli metotlarla desteklenerek gerçekçi bir hal almasının gerektiğine dikkat çekti. Her alanın kendine has metotlarının olduğunun altını çizen Akça, sinema yazarlığı ile ilgili sosyal platformlarda çok fazla eleştirinin olduğunu vurguladı.

Yetkiner`in günün anısına Akça’ya plaket verdiği program sonunda Akça katılımcıların soruları da cevapladı.

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