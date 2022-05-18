HAVELSAN dünyanın ilk 100 firması arasında kalmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAVELSAN dünyanın ilk 100 firması arasında kalmak istiyor

İHA

HAVELSAN dünyanın ilk 100 firması arasında kalmak istiyor

HAVELSAN Hackathon Etkinliği'ne katılmak üzere Ankara’dan yola çıkan HAVELSAN Ekspres treni ile Malatya'ya gelen HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, geçen yıl dünyanın ilk 100 firma arasına girdiklerini, bu yıl da sıralamada yerlerini korumak istediklerini kaydetti.
İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda alanında uzman mühendisler, güncel HAVELSAN teknolojileri ile insan kaynağı ekibinden işe alım ve kariyer rehberliği konularında bilgiler verdi. HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, dünyada sayılı firmalar arasında olduklarını ve bu projenin ilk defa trende yapıldığını belirterek, “Bu proje ilk defa yapılıyor. Üniversiteler bizim kaynağımız. Bizim yüzde 75 üniversite öğrencimiz bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendisinden oluşuyor. O yüzden üniversite öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Biz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) güçlendirme vakfıyız ve kardeş şirketlerimiz var. Buralarda başarılı öğrencilere ihtiyacımız var. Bazı kriterlerimiz var. Olabildiğince kendisini geliştirmiş, yabancı dili olan, kredisi 3 ve üzeri olan arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Biz sadece Türkiye’de değil, dünyada sayılı firmalar arasındayız. Geçen sene dünyanın ilk 100 firması arasına girdik. Bu yıl da ihracatımızı arttırarak, ilk yüz firma içerisinde kalmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

“Milli ve yerli üretim önemli, bütün verilerimiz bizde kalıyor”
Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri’ndeki bütün yazılımların komuta kontrol sistemlerinin milli ve yerli üretim olduğuna dikkat çeken Aksöz, “Her şeyimizi biz kendimiz yapmaya başladık. Devam ediyoruz ve dünyada sayılı ülke haline geldik. Bunları yapanlar genç arkadaşlarımız, mühendislerimiz. Çok başarılı arkadaşlarımız var. Bunlar sayesinde biz buralara geliyoruz. HAVELSAN olarak bizim üç ana dalımız var; birisi komuta kontrol sistemleri, şu anda Silahlı Kuvvetler'deki, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri'ndeki bütün yazılımların komuta kontrol sistemlerini biz milli ve yerli yazıyoruz. Milli ve yerli şundan önemli, bütün verilerimiz bizde kalıyor. Başka yazılımlar bizim silah sistemlerimizde kullanılmıyor. Bunu zaman zaman bir takım ambargolarda gördük. Şu anda bunları biz kendimiz yapıyoruz. Son zamanlarda da insansız kara aracı ve hava araçlarını yapmaya başladık. Şu anda onların da saha denemeleri başladı” şeklinde konuştu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, HAVELSAN Ekspres’in ilk durağının Malatya İnönü Üniversitesi olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. TCDD Genel Müdürlüğü Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fikret Şinasi Kazancıoğlu ise HAVELSAN’ın seçkin bir kuruluş olduğuna değinerek, “HAVELSAN, Türkiye’nin seçkin kuruluşlarından biri. Katma değerleri çok olan, barışta ve savaşta katma değerlerini gördüğümüz yerli ve milli bir kuruluş. Ulusal, uluslararası adını duyuran çok revaçta bir kuruluş” diye konuştu.
Programda daha sonra HAVELSAN teknolojileri ile insan kaynağı ekibinden işe alım ve kariyer rehberliği konularında bilgi verildi. Etkinliğe katılan 70 yarışmacı öğrenci ve 35 yönetici, Malatya'dan trenle Diyarbakır ve Siirt illerine geçecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinema eleştirmeni Akça’dan eleştiri şikayeti
YEREL HABERLER Sinema eleştirmeni Akça’dan eleştiri şikayeti
Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Darende’de öğrenciler madalya için ter döktü
YEREL HABERLER Darende’de öğrenciler madalya için ter döktü
Malatya’da ulaşımda büyük dönüşüm! 5 hemzemin geçit için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Malatya’da ulaşımda büyük dönüşüm! 5 hemzemin geçit ...
Kale'de Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği
YEREL HABERLER Kale'de Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği
Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarını ...
Battalgazi’deki spor sahaları Cuma günü açılıyor Başkan Güder: “Açılışa tüm halkımız davetlidir”
YEREL HABERLER Battalgazi’deki spor sahaları Cuma günü ...
Beslemek için aldığı kedi can dostu oldu
YEREL HABERLER Beslemek için aldığı kedi can dostu oldu
Özel çocuklardan fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Özel çocuklardan fotoğraf sergisi
Gençler yazıyor muhtar siliyor
YEREL HABERLER Gençler yazıyor muhtar siliyor
Malatya’da Aile Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Malatya’da Aile Haftası kutlamaları başladı
Vali Baruş, Malatya’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Vali Baruş, Malatya’dan ayrıldı
Yeşilyurt’ta Engelliler Haftası'nda renkli görüntü Çınar: “Hayatı birlikte paylaşmak için hiçbir engel yok!”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta Engelliler Haftası'nda renkli ...
Pandemi sonrası için sosyal etkinlik uyarısı
YEREL HABERLER Pandemi sonrası için sosyal etkinlik uyarısı
14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
YEREL HABERLER 14. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Başkan Güder’den anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Güder’den anlamlı ziyaret
Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Malatyalı Tekvandocular madalyalarla döndü
Malatyalı yüzücü Narin Dünya Şampiyonasına katılacak
YEREL HABERLER Malatyalı yüzücü Narin Dünya Şampiyonasına katılacak
Down Sendromlu Furkan’ın askerlik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Down Sendromlu Furkan’ın askerlik hayali gerçek oldu
Akçadağ Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı Gürkan: “Malatya’da tarihi hizmetlere imza atıyoruz”
YEREL HABERLER Akçadağ Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı Gürkan: ...
İşadamı Reşat Erdoğan’dan Başkan Sadıkoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER İşadamı Reşat Erdoğan’dan Başkan Sadıkoğlu’na ziyaret
Malatya’da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Malatya’da Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları ...
“Fırat Turu” destek programıyla bölge turizmi canlanacak
YEREL HABERLER “Fırat Turu” destek programıyla bölge turizmi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.