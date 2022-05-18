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Başkan Çınar, yol yenileme çalışmalarını inceledi Çınar: “Kaynarca’nın ulaşım ağını konforlu hale getiriyoruz”

İHA

Başkan Çınar, yol yenileme çalışmalarını inceledi Çınar: “Kaynarca’nın ulaşım ağını konforlu hale getiriyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol çalışmalarıyla ilgili açıklamasında“ Belediyemizin yatırımlarıyla her geçen gün daha güzel bir görüntüye kavuşan Kaynarca mahallemizin ara sokakları başta olmak üzere merkezle bağlantısını sağlayan yolları konforlu hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte Kaynarca Mahallesini ziyaret ederek, devam eden yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.
Yeşilyurt Belediyesinin mahalleyi çok güzel hizmetlerle buluşturduğunu söyleyen Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, “ Kaynarca Sosyal Tesislerimiz ve Parkımız başta olmak üzere farklı alanlarda çok güzel hizmetlerde bulunan Belediye Başkanımıza ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum.Kış ayındaki yağışların yanı sıra doğalgaz çalışmalarından dolayı yıpranan ve bozulan yollarımızın tamiratı devam ediyor. Çalışmalarını büyük bir titizlikle ve özenle sürdürüp, donanımlı bir ekiple mahallemizi kaliteli hizmetlerle buluşturan Yeşilyurt Belediye ekiplerimizin bu özverisini bizler her zaman takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarında hayata geçirdikleri yatırımlarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya devam ettiklerini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin tüm yaşam alanlarına kaliteli ve modern hizmetler ulaştırmaya devam ettiğini vurgulayan Çınar, “ 2022 yılı asfalt sezonunu açmamızla birlikte 2022 Yılı Yatırım Programına alınan tüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. İlçemizin muhtelif bölgelerinde saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kış ayındaki yoğun kar yağışının yanı sıra alt yapı çalışmaları dolayısıyla yıpranan ve bozulan yollarımızın bakım, onarım ve tamiratlarını yaparak sıcak asfalt serimi ile daha güzel bir görüntüye ulaştırıyorlar. Şu ana kadar 30 ayrı mahallede yürütülen tadilat ve bakım çalışmalarında 6 bin ton sıcak asfalt serimi yapan ekiplerimiz, dört ayrı mahallede bu çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor. Yollarımızın kalitesini güçlü ve kalıcı yatırımlarla konforlu hale getirip, hemşehrilerimizin temiz, düzenli ve sağlıklı yollarda yolculuk etmeleri için imkânlarımızı seferber ettik. Yeterli bilgi ve birikime sahip personellerimizle, tam donanımlı teknik cihazlar ve araçlarımızla birlikte ulaşım ağımızı modern hale getirip ilçemizdeki yaşam seviyesini her geçen gün daha ileri bir seviyeye çıkartıyoruz. Belediyemizin yatırımları neticesinde son dönemlerde hızla gelişip var olan güzellikleri ön plana çıkan Kaynarca mahallemizde doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarımızda tadilat ve onarım çalışmaları yapıp, sıcak asfaltını seren ekiplerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık. Çalışmalar sırasında ekiplerimizin yanında olan, desteğini esirgemeyen mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyorum. Yatırımlarımız, Kaynarca mahallemize ve Yeşilyurt’umuza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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