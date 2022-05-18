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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 4 yaşında

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), 4.yaşını kutluyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 4 yaşında

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), 4.yaşını kutluyor.
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ’nün kuruluşunun 4. yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bütün idari ve akademik personeli ve öğrencileri kutlayarak başarılar diledi. Karabulut, “Bilim, emek ve özveri ile yükselen üniversite şiarıyla 18 Mayıs 2018 yılında kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) faaliyete başlamasının üzerinden 4 yıl geçiyor. Bir fakülte 8 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü İle eğitimöğretim faaliyetine başlayan MTÜ, günümüzde 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve 11 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitimöğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün üniversite bünyesinde 367 akademik, 334 idari personel çalışmakta, toplamda 4848 öğrenci eğitim almaktadır'' dedi. Karabulut, “Yeni nesil bir üniversite olma hedefi doğrultusunda ‘duvarları olmayan bir üniversite’ felsefesi ile hareket eden üniversitemiz, yerli ve milli bir pencereden yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olmak için yoluna 4 yıldır büyük bir çalışma azmi ile devam etmektedir. Eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra üniversitemiz, yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak verimli çalışma prensibiyle karşılıklı ilişkiler geliştirmektedir. Ayrıca her geçen gün daha da gelişerek, büyüyerek bölge üniversiteleri arasında kendine yer edinmekte olan üniversitemiz bünyesinde önümüzdeki dönemler için lisans ve yüksek lisans düzeyinde yeni bölüm ve programların, farklı eğitim birimlerinin açılmasını da planlamaktayız. Dileğimiz üniversitemizin ülkemizin en öncül üniversiteleri sırasında yer almasını sağlamaktır'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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