İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına sergi

Malatya’nın Darende ilçesi Balaban Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından öğrenciler yararına sergi düzenlendi

Hayır çarşısında düzenlenen sergide öğrenci ve ailelerinin yaptığı el emeği ürünler görücüye çıktı. Programın açılışına, İlçe Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu, Belediye Başkanı İsa Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve birçok veli katılım sağladı. Sergi alanını gezen Kaymakam Türkoğlu, ürünleri çok beğendiğini belirterek, ''Ellerinize sağlık” dedi.

Sergide elde edilecek gelirin ise ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağı açıklandı.

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