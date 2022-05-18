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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fendoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

İHA

Fendoğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs mesajında, “Türk milleti tarih sahnesine çıktığından beri bağımsız yaşamanın dışında ikinci bir yol ve tercih tanımamıştır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Fendoğlu, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ilk adımın, 103. Yıldönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz.Tarihini bilen, özüne sahip çıkan ve bunu nesilden nesile aktarmayı başaran milletler tarihin sonuna kadar var olmayı başaracak olan milletlerdir.
Bu nedenledir ki, Türkler, tarihin bilinen ilk zamanlarından beri millet olarak vardır ve kıyamete kadar da varlığını koruyacaktır.
Türk milleti tarih sahnesine çıktığından beri bağımsız yaşamanın dışında ikinci bir yol ve tercih tanımamış, aksi dayatmaları hüsrana uğratmıştır.Türklük asırlar boyunca özgürlüğüne sımsıkı sarılmış, kaynaklarından kopmadan kutlu varlığını idame ve idare etmeyi başarmıştır.
Bu nedenle hem tarih yazmış, hem de tarihe yön vermiştir.
İşte 19 Mayıs 1919 Türk Milletinin bu yeniden doğuşunun başlanıgıcı olan bir gündür ve bizler için çok büyük bir anlam ve öneme sahiptir.
Türk İstiklâl tarihinde hayatî bir dönüm noktasını ifade eden 19 Mayıs, günümüz ve geleceğimiz bakımından da çok önem arz eden bir hareketin başlangıcıdır. 19 Mayıs'ta alevlenmeye başlayan milli bilinç, kısa süre içinde dalga dalga bütün Anadolu’ya yayılmıştır.
19 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun kıyılarına doğru istiklal seferine çıkan Bandırma Vapuru inancı, iradeyi ve istikbal özlemlerini tüm Anadolu’ya taşımış, böylelikle Milli Mücadele’nin sönmeyecek ateşi tutuşturulmuş, Yüce Türk Milleti şanlı tarihine yeni bir destan eklemiştir” ifadelerine yer verdi.
19 Mayıs’ın, Türk milletinin yeniden doğruluşu, zalimlere dik duruşu olduğuna dikkat çeken Fendoğlu, “19 Mayıs, haksızlığa meydan okuyan Türk milletinin, Türklüğün gür sesidir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kazanılan zafer ile birlikte, bu zaferi çağlara taşıyacak ve yenilerini ekleyecek, muasır medeniyet seviyesinin gelecek yüzyılda belirleyicisi olacak olan Türk Gençliği’ne emanet etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız" sözüyle gençliğe olan güvenini, "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle de beklentilerini dile getirmiştir.
Yüreği millet sevgisi ile dolu, ahlaklı ve imanlı; milletine, ülkesine, ailesine, kendisine karşı sorumluluklarının bilincinde olan, yüksek ülküleri amaçlamış Ülkemizin, Ülkülerimizin teminatı ve Milli Egemenlik mirasını devralacak gençlerimizin, bayramlarını yürekten kutluyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs 1919’un 103. Yıldönümünde, aziz milletimizin bayramını içtenlikle kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu kahramanları, muhterem gazilerimizi, aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” şeklinde mesajını tamamladı.

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